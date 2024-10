Manolo Lama adelanta lo que puede provocar la derrota del Real Madrid ante el Barcelona: "Aunque parezca increíble"

El Barcelona, ha vuelto. Los azulgranas estaban siendo el mejor equipo de la temporada pero esta era la semana en la que tenía que demostrar que iba a poder a luchar contra los más grandes, y lo ha demostrado de la mejor manera posible. El miércoles ganó 4-1 al Bayern de Munich, su bestia negra, en Champions League; y este sábado goleaba 0-4 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Los azulgranas llegaban al Bernabéu líderes y con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Por su parte, los blancos lo hacían tras una gran remontada ante el Borussia Dortmund con un 'hat trick' de Vinicius, pero con las bajas de Courtois y Rodrygo. Ancelotti apostó por meter a Tchouameni y Camavinga en el centro del campo para quitar a Modric. Por su parte, Flick elegía el mismo once que goleó al Bayern, con Fermín en el centro de campo, junto a Marc Casadó y Pedri.

@FCBarcelona_es El Barcelona celebra la goleada contra el Real Madrid en el vestuario del Bernabéu.

La primera parte estuvo muy igualada pero en ella se vio lo que iba a marcar todo el partido; una línea defensiva del Barcelona muy arriba para dejar en fuera de juego a Mbappé y Vinicius. El encuentro acabaría con 12 fueras de juego de los blancos, 8 de ellas de Kylian Mbappé. Ancelotti reconoció que “se sabía porque habían dejado 65 veces en fuera de juego en el resto de partido, pero hemos tenido cuatro manos a manos que no hemos marcado”. Vinicius fue el que tuvo la ocasión más clara, pero su disparo se marchó a la derecha de la portería de Iñaki Peña; y Lewandoski, con un disparo al aire, y Lamine Yamal, que falló en el mano a mano ante Lunin, fueron los que pudieron abril el marcador antes del descanso.

La segunda parte fue un monólogo azulgrana, siguiendo con la defensa adelantada y teniendo un gran acierto de cara a puerta. El primer gol llegaba con un gran pase entre líneas de Marc Casadó a Lewandowski, que marcaba el 0-1 totalmente solo ante Lunin. El segundo gol llegó al minuto, con un centro de Balde que cabeceaba el polaco desde el punto de penalti.

EFE MADRID, 26/10/2024.- El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski (i) celebra tras anotar un gol con su compañero Alejandro Balde, durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Con un Real Madrid volcado hacia arriba, el Barcelona tuvo muchas facilidades para ampliar el marcador. Lamine Yamal marcaba el tercero con un gran derechazo que entraba por el palo corto de Lunin, después de una asistencia de Raphinha. Y el brasileño hacía el 0-4 definitivo, con una vaselina sobre el portero ucraniano, aprovechando un gran pase largo de Iñigo Martínez y ganándole la espalda a Lucas Vázquez. El Real Madrid pudo marcar a través de Mbappé pero Iñaki Peña evitaba los goles con un par de buenas intervenciones.

manolo lama y su análisis del clásico

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó la gran victoria del Barcelona en el Santiago Bernabéu que deja a los azulgranas más líderes, con seis puntos más que los blancos:

“Repaso espectacular del Barça y, seguramente, podríamos estar dando adjetivos sobre lo que ha hecho el equipo de Flick aquí en el Bernabéu. El Barça es que ha sido mejor, no solo en el resultado, que también ha sido mejor en idea de fútbol; ha sido mejor en disposición en el campo, ha sido mejor en su idea futbolística, en las transiciones, en la defensa... Podemos decir que prácticamente no ha habido ni un solo jugador del Madrid que haya ganado a un par en el equipo del Barça. El Barça sabe a lo que juega, Flick sabe dónde está el dolor de su equipo y se ha inventado una línea defensiva que hay que trabajarla sabiendo que juega muy adelante. El Madrid lo ha intentado con balones largos, ha tenido oportunidades, pero todas, todas cayendo en fuera de juego. No se puede decir nada, que el Barça ha sido mucho mejor, que Flick sale por la puerta grande, que Ancelotti, aunque parezca increíble, va a ser cuestionado y que todo el mundo se pregunta, Vinicius Balón de Oro, Mbappé el mejor jugador del mundo, ¿y hoy hacen esto?”