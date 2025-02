Maldini revela cómo va a cambiar el Manchester City con el fichaje de Nico González: "¿Más peligroso? Sí, pero..."

Nico González es la guinda al pastel del mercado de invierno con el que el Manchester City espera poner fin a su principal problema desde que Rodri Hernández se lesionó para toda la temporada.

El equipo inglés ha gastado cerca de 200 millones de euros en los fichajes de Omar Marmoush, Khusanov, Vitor Reis y ahora Nico González.

La operación le cuesta al Manchester City unos 60 millones de euros que acabarán en las arcas del Oporto, de donde llegó procedente del Barcelona.

De hecho, el futbolista, nacido hace 23 años en A Coruña, es fruto de La Masía. Se marchó cedido al Valencia durante la temporada 2022-2023. El Barcelona, después, lo traspasó al Oporto y el club azulgrana ingresará una parte de lo que llegue al equipo portugués.

APS / Cordon Press Nico González, celebrando un gol con el Oporto

"Su temporada con el Oporto estaba siendo extraordinaria", valoró Julio Maldonado 'Maldini', aludiendo a los siete goles y seis asistencias que llevaba el mediocentro en 29 partidos, donde era titular absoluto en el centro del campo.

LA VALORACIÓN DE MALDINI

Como especialista en fútbol internacional, Maldini hizo un análisis completo de lo que Nico González puede aportarle al equipo de Pep Guardiola.

Cree que es más que "evidente" que el City "necesitaba un jugador para el medio campo". De hecho, la sorpresa para Maldini es que el club no hubiera movido ficha antes después del varapalo que sufrió con la terrible lesión del actual Balón de Oro: "A mí me había sorprendido mucho que no hubiera fichado un medio centro porque es el gran problema que tiene con la lesión de Rodri",

Hasta ahora, la solución que había probado Guardiola pasaba por mover a Kovacic y a Bernardo Silva: "En esa posición, Kovacic, que es un jugador que tiende mucho a la conducción y que pierde mucho la posición, le estaba costando mucho, y luego obligaba a Bernardo Silva a jugar muy atrás".

EFE Erling Haaland y Bernardo Silva se lamentan tras el nuevo tropiezo del Manchester City.

Por eso, Maldini cree que el fichaje de Nico González es una buena noticia para el City, al tratarse de un mediocentro "que le puede venir de maravilla".

Futbolísticamente hablando, es un jugador "que puede guardar muy bien la posición, aunque a veces también llega desde esa posición de mediocentro, en doble pivote, donde suele jugar con el Oporto".

El problema ahora es que el City no va a poder inscribir a los tres recién fichados, pero se da por hecho que Nico González tendrá ficha segura.

En definitiva, la llegada del centrocampista gallego "mejora bastante al City, pero sobre todo representa una solución para el gran problema que tenía este equipo".

UN CITY QUE VIENE DE SER HUMILLADO EN LA PREMIER

¿Será más peligroso ahora el equipo? Maldini responde: "Por supuesto que sí, pero en cualquier caso yo creo que por mucho que haga Nico González, por mucho que mejore, desde luego va a seguir obligando a Bernardo Silva a trabajar un poquito más. Veremos la posición de Kovacic, que se podrá liberar más al ataque. Va a mejorar el equipo, evidentemente, pero sigue sin ser ni mucho menos el Manchester City poderoso que conocemos", sentenció.

La necesidad era imperiosa. El equipo viene "de ser humillado ante el Arsenal" por 5 a 1, un resultado que Maldini califica de "tremendo, sobre todo el tramo final, un equipo absolutamente impotente", como declaró y reconoció el propio Pep Guardiola.

EFE Pep Guardiola, cabizbajo tras la derrota del Manchester City contra el PSG.

"Ha pasado durante toda la temporada, estamos regalando demasiadas cosas, somos conscientes de que esto no puede suceder, pero ha vuelto a pasar. Pero reaccionamos muy bien, jugamos con personalidad, defendimos muy bien y luego, con el balón, fuimos una amenaza. Desafortunadamente, después del segundo gol, volvió a pasar: muchas veces tuvimos el control del partido. Por un desvío y en otras situaciones concedimos los goles", repasó el técnico catalán en la tarde del domingo.