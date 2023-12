'Maldini' se queda con el verdadero cerebro del Real Madrid: "Es espectacular partido tras partido"

Alcanzado el mes de diciembre, Carlo Ancelotti ha utilizado un total de 23 futbolistas a lo largo de la temporada 2023-2024. La ausencia de un nueve como Karim Benzema en el Real Madrid y las lesiones de futbolistas importantes como Courtois o Vinicius le han obligado no sólo a tirar más de los que serían menos habituales en un once titular, sino de jugadores del Castilla.

A esos 23 jugadores que han disputado, al menos, un minuto en partido oficial, hay que añadir otros 10 jugadores que han ido completando las listas de convocados y, además, a Thibaut Courtois, cuya lesión de larga duración le ha impedido estar en una sola convocatoria del entrenador italiano.





Mucho se ha hablado de que la estrella de esta temporada es uno de los recién llegados y, curiosamente, uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla: Jude Bellingham, que con sus 20 años, está bordando un arranque sensacional, que traducido a números, supone 15 goles en 17 partidos.

Pero este lunes, Julio Maldonado 'Maldini' no va a hablar de Bellingham, sino del que considera "el verdadero cerebro del Real Madrid".

"Clave, espectacular, estratosférico"

La escasez de delanteros en el Real Madrid le ha obligado a Carlo Ancelotti a dar mucho protagonismo al centro del campo, donde jugadores como Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Modric, Ceballos, Nico Paz o el citado Bellingham están compartiendo muchos minutos de peso y de calidad.

'Maldini' analiza esta figura clave: "Ha conseguido ser el auténtico líder del Real Madrid en el medio campo, sobre todo con su seguridad permanente en el pase: pase corto, pase medio, pase largo, cambios de juego permanentes...". Resalta de él "su capacidad para estar siempre solo. La sensación es la de que recibe siempre solo, y esa es por la pura inteligencia que tiene".

"Está siendo un jugador espectacular partido tras partido. El otro día en el partido ante el Nápoles, dio un recital estratosférico", apunta con relación al triunfo por 4-2 que al Real Madrid del pasado miércoles le aseguró el primer puesto de su grupo en la Liga de Campeones.

No solo es "clave" en este Real Madrid a sus 33 años, sino que Maldini le augura todavía "años de máximo nivel de fútbol. Es Toni Kroos".

Kroos y Modric celebrando juntos en el terreno de juego

La importancia de haber dejado la selección

Para Maldini hay algo de crucial importancia en el buen desempeño del futbolista alemán durante esta temporada, que no es otra cosa que haber renunciado a seguir jugando partidos como internacional con su país, decisión que tomó a comienzos del verano de 2021. Fue una decisión "muy meditada" por el jugador, que hizo con toda la intención de ayudar de la mejor manera posible al Real Madrid: "porque quiero centrarme en mis objetivos con el Real Madrid durante los próximos años. A partir de ahora, conscientemente voy a tomarme un descanso que, como jugador nacional, no he tenido en once años. Y también quiero ser un marido para mi esposa y un padre para mis tres hijos", como explicó en su momento el futbolista.

Para Maldini, esta decisión es "le ha venido muy bien" porque "en el desgaste permanente de selección, club, selección, etcétera, al final se acusa. Pero eso es bueno para el Real Madrid, por supuesto, y malo para la selección alemana, que necesita jugadores como él, que no los tiene", comentó.

La clave de por qué Toni Kroos está siendo tan importante para Maldini está en que "el Real Madrid necesita cerebro en el centro del campo. Y el cerebro principal, dentro de que hay otros buenos jugadores, por supuesto, es Toni Kroos". De ahí, su "imponencia" durante esta temporada.