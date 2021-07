Toni Kroos deja la Selección Alemana para centrarse en el Real Madrid

A través de sus redes sociales, el alemán ha hecho pública su decisión de dejar a Selección Alemana. Acompañó unas imagenes con el siguiente mensaje de despedida:





"Ya he jugado 106 veces para Alemania, otra vez no habrá. Me habría gustado mucho, y he dado todo, para que al final hubieran sido 109 los Juegos de Estado y que se hubiera añadido este gran título, el Título EM. La decisión de dejar de jugar después de este torneo la tomé hace tiempo. Hace tiempo que me di cuenta de que no estoy disponible para la Copa del Mundo en Qatar en 2022. Sobre todo porque quiero centrarme en mis objetivos con el Real Madrid durante los próximos años. A partir de ahora, conscientemente voy a tomarme un descanso que, como jugador nacional, no he tenido en once años. Y también quiero ser un marido para mi esposa y un padre para mis tres hijos. Fue un gran honor para mí poder usar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión.Gracias a todos los fanáticos y seguidores que me apoyaron con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra.Al final me gustaría agradecer mucho a Jogi Löw. Me convirtió en jugador nacional y campeón mundial. El confiaba en mi. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo.Fue un honor para mí hacerlo bien, y buena suerte y éxito para Hansi Flick".

Con estas palabras Kroos pone fin a 11 años vistiendo los colores de su Selección, con la que consiguió ganar el Mundial en 2014. Kroos debutó en la selección alemana en marzo de 2010. .