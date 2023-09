Maldini explica la situación del jugador más determinante del Barça: "Ha recuperado su mejor nivel"

El Barcelona de Xavi Hernández está demostrando un gran nivel en este inicio de temporada. Tras dos goleadas seguidas ante Betis en Liga y Amberes en Champions League por 5-0, el equipo culé enfrentó un duro desafío en su propio estadio. Montjuic vivió la primera gran remontada de este año contra el Celta de Vigo, impulsada por su afición y sobre todo por el gran estado de forma de un gran número de jugadores de la plantilla.

El primero de ellos es Lewandowski. El delantero polaco estaba en el punto de mira porque no terminaba de hacer goles en este inicio de temporada. Fue en el minuto 82 y en el 85 cuando el delantero empató un partido que perdía el Barcelona por dos goles. El segundo es De Jong. El mediocentro holandés sufre una lesión en el tobillo derecho que le apartará aproximadamente un mes de los terrenos de juegos. Esta baja será sensible y complicada de suplantar por la excelente labor que ha desempañado De Jong en estos primeros partidos. Además, se suma a la Pedri. El canario lleva más de un mes lesionado y el cuerpo técnico tiene claro que no regresará hasta que no esté recuperado al cien por cien.

Un jugador que ya se ha recuperado y que sin duda volverá pronto al once del Barça es Ronald Araujo. El central supondrá un rompecabezas para Xavi porque el nivel de la línea defensiva también está siendo magnífico. Hay que destacar la figura de Joao Cancelo por encima de la del resto por la rápida adaptación que ha tenido al equipo y por su aportación en los minutos que ha disputado. Un gol suyo en el 89' dio la victoria al Barcelona contra el Celta y culminó una épica remontada ante su nueva afición.

Audio





Y no es el único portugués que ha caído en gracia esta temporada en el Barcelona. El otro jugador al que hay que hacer una mención especial es a Joao Félix. El extremo parece haber nacido para jugar en el equipo de ciudad condal y su situación parece inmejorable, aunque se plantean algunas preguntas. ¿Será Joao Félix titular cuando estén todos los jugadores de la plantilla disponibles? ¿Apostará Xavi por cambiar a alguno de los nombres importantes en la última temporada del Barça? ¿Afectará al sistema de juego?

A priori, Joao Félix tenía complicado hacerse con un hueco en el once inicial del Barcelona. La irrupción de Lamine Yamal y el buen estado de forma de jugadores como Raphinha tornaban complicada la titularidad del portugués. La lesión de Pedri abrió un hueco en el once y ante el Betis, Xavi Hernández le dio la oportunidad de jugar desde el inicio. Joao Félix no la desaprovechó e hizo un buen partido con gol incluido. Para la primera jornada de Champions, el técnico catalán decidió darle una nueva oportunidad para demostrar toda la calidad que pasa por las botas del jugador. Y qué manera de contestar. El portugués anotó su primer doblete con el Barcelona y además asistió a Lewandowski con un gran centro al área. También participó en la remontada contra el Celta con una gran asistencia a Lewandowski en el primer tanto del Barça.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Parece complicado que Xavi se atreva a quitar al jugador más determinate del Barsa en los últimos tres partidos y da la sensación de que cualquiera que se quede fuera del equipo tendrá complicado volver al once. La implicación de todos los jugadores del conjunto culé es ejemplar y lo más importante, todos parecen querer sumar para conseguir objetivos comunes. Si el Barcelona y sus jugadores consiguen mantener esta dinámica tan positiva, es un equipo candidato a ganar cualquier título.

Vídeo