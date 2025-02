Maffeo 'desmonta' el mito de Bellingham: "Es un falso, va de señorito y luego insulta por detrás"

Pablo Maffeo es uno de los grandes enemigos del madridismo. El lateral derecho del Mallorca se las ha tenido tiesas con Vinicius en los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, pero ahora parece que su punto de mira ha girado hacia otro lado: Jude Bellingham.

En la semifinal de la Supercopa de Europa hubo varios roces entre ambos. La tangana final se originó por una colleja de Bellingham a Maffeo y el inglés le recriminó en medio del partido sus palabras sobre Vinicius al que había dicho que tumbaría en solo 10 segundos en un combate de boxeo.

Esta semana el ‘argentino’ ha hablado con dureza del madridista en los micrófonos de ‘La Zona 10’: "Me cae mejor Vinicius que Bellingham porque a Vini le ves que es caliente, pero el otro va por detrás. Si no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente. Si vas de señorito y luego por detrás insultas… eres un falso”.