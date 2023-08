La madre de Luis Rubiales: "Estaré hasta que mi cuerpo aguante"

La Cadena COPE pudo hablar con la Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, que se encuentra encerrada en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y que se declaró en huelga de hambre este lunes hasta que se encuentre una solución a la "cacería, inhumana y sangrienta que", ha dicho, "están haciendo con mi hijo con algo que no se merece".

La madre de Luis Rubiales afirmó estar con fuerzas y que solo quería "que Jenni diga la verdad". Sobre el tiempo que estará en esta situación, aseguró que "estaré hasta que mi cuerpo aguante. El médico me ha dicho que estoy bien". Ángeles Béjar reconoció que este martes había hablado con su hijo: "Me ha dciho que no siga, que está preocupado, y le he dicho que no voy a parar".

























