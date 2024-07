Luka Modric renueva con el Real Madrid por una temporada más

El centrocampista croata Luka Modric y el Real Madrid han ampliado por una campaña más el acuerdo que vinculaba a ambas partes hasta el pasado 30 de junio, según informa el club.



"El Real Madrid C. F. y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025", se recoge en la misiva.



Modric, de 38 años, llegó al Real Madrid en 21012, procedente del inglés Tottenham Hotspur.

En las doce temporadas como madridista, disputando 534 partidos oficiales (39 goles), Modric ha ganado 26 títulos, el mayor número de la historia del club junto a Nacho Fernández: 6 Ligas de Campeones (uno de los cinco jugadores que lo han ganado en la historia), 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Asimismo, Modri? ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Liga de Campeones. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Con la selección croata, con la que ha jugado 178 partidos (los últimos en la reciente Eurocopa de Alemania), ganó el Balón de Oro delndial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.