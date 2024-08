Luis De la Fuente, en rueda de prensa: "A nivel internacional, dan mejor versión que con sus clubes"

Luis de la Fuente, seleccionador español, valoró el crecimiento de España con la aportación de Nico Williams y Lamine Yamal, dos de las piezas claves para la conquista de la Eurocopa 2024, con los que será más "exigente", convencido de que "quedan versiones muy superiores por ver".

"Tienen mucho margen de mejora y la exigencia que les marcamos es superior. Queda mucho por ver de estos dos jugadores con versiones muy superiores", anunció.

Nico y Yamal serán referentes en el regreso de la selección española, con novedades de Luis de la Fuente, gran parte de ellas obligadas por las bajas y la necesidad de descanso en algunos internacionales, y uno por decisión técnica, Nacho Fernández, a quien el seleccionador no cerró las puertas pese a cambiar LaLiga por Arabia Saudí.

"Con los que no están no hay ningún problema con ninguno de ellos, todo son decisiones deportivas y seguro que en otra convocatoria estarán. Es una lista difícil de la que estamos contentos porque seguimos dando continuidad al bloque de la Eurocopa y se han incorporado jugadores que han iniciado bien la temporada. Queremos ver su rendimiento a nivel internacional que es importante de cara al futuro", dijo.

La ausencia de Álvaro Morata resta presencia de un delantero centro puro en la convocatoria, con el regreso tras lesión de Yeremy Pino y las opciones junto a Joselu Mato de futbolistas que pueden jugar en punta como Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Ayoze Pérez.

"En el 9 estamos muy bien cubiertos, falta Álvaro desgraciadamente por un tema físico. A mí no me gusta nada cuando se habla de falso nueve. Nosotros jugamos con delantero centro siempre, puede ser más o menos clásico, pero todos los que juegan en esa posición son delanteros centros. No carecemos", opinó.

Fue irónico el técnico riojano cuando fue preguntado por nombres de jugadores que no han entrado en su convocatoria: "Hemos enviado una solicitud a UEFA para ver si entre mis 25 y los 25 vuestros (prensa) nos aceptaban una lista de 50. Nos han dicho que no".

Y del nombre más repetido del que tuvo que dar una explicación fue el de Marcos Llorente, ausente en la lista después de ser descartado en el último momento de la lista definitiva para la Eurocopa 2024. "Estoy de acuerdo en su buen arranque, de igual manera que he valorado que están otros bien. Marcos es muy querido, es nuestro, pero hay que valorar ahora a Carvajal y Mingueza que lo están haciendo muy bien en sus clubes y por ellos hemos apostado".

No se mostró preocupado De la Fuente por el bajo momento de forma que pueden tener varios de sus jugadores ni mucho menos por una posible falta de hambre en un escenario como la Liga de Naciones.

"Conocemos a estos jugadores perfectamente y a estas alturas de temporada hay muy pocos que estén al nivel que tienen que estar por cansancio y muchos motivos, pero sabemos que a nivel internacional con nosotros dan mejor versión que con sus clubes", manifestó.