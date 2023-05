Los tres futbolistas del Real Madrid a los que Paco González mandaría de vacaciones: "Que descansen ya"

El Real Madrid logró un triunfo por los pelos ante el Rayo Vallecano (2-1) en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que la imagen del conjunto blanco no fue brillante, pero en el que consiguieron lo más importante, los tres puntos ante un Rayo que dejó muy buen sabor de boca. En ese partido se pudo notar como varios futbolistas no se mostraron en su mejor momento físico, tras una temporada en la que el Real Madrid ha disputado la friolera de 58 partidos, que llegarán a ser 60 una vez termine LaLiga Santander.

Un tema que fue motivo de conversación en Tiempo de Juego, durante la retransmisión del Real Madrid-Rayo. Tres futbolistas del Real Madrid que necesitan, cuanto antes, descansar y empezar sus vacaciones. Algo que llegará en apenas dos semanas, cuando el conjunto blanco finalice esta temporada de LaLiga Santander ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu el próximo 4 de junio. Puedes escuchar qué jugadores son en el audio de Tiempo de Juego.





"Necesita irse de vacaciones ya"

Sobre el estado físico de varios jugadores del Real Madrid hablaron Manolo Lama, Poli Rincón, Miguel Ángel Díaz y Paco González, coincidiendo en que había un jugador que ellos veían, claramente, que necesitaba un descanso... y que lleva ya un montón de meses sin mostrar una buena versión. Se trata de Fede Valverde, el centrocampista uruguayo, que fue titular ante el Rayo Vallecano pero que no consiguió ser decisivo, como le viene pasando en los últimos meses.

"Valverde es el jugador que más me preocupa del Real Madrid. No por el partido de hoy, sino por el bajón que dio desde dos semanas antes de empezar el Mundial. Hace ya seis meses Ya estaba mal antes del Mundial, esa lesión del Papu. Y han pasado ya casi seis meses....", señaló Manolo Lama, narrador del partido, justo en los instantes finales del partido.

Algo en lo que también estaban de acuerdo sus compañeros. "Es que él mismo lo ha dicho, ha mandado muchos mensajes, él no está bien. Que se vaya, que descanse...", dijo Poli Rincón. "Ha estado varias semanas con una fascitis plantar", dijo Miguelito. Son argumentos que no le gustaron a Lama: "Si Valverde tiene fascitis plantar, pues que no juegue, que el Madrid no se juega nada. ¿Por qué juega? Benzema juega porque quiere ser pichichi".

Justo fue Benzema, el delantero francés, otro nombre que Paco González sacó a la palestra al hablar de futbolistas que necesitan descanso. "A Benzema también le daba descanso", dijo Paco González. Hay que recordar que el nueve madridista estuvo todo el partido mostrando signos de dolor, con problemas musculares. Un Benzema que no ha tenido un buen año, como sí que ha tenido Vinicius. "Vinicius, también", señaló el director de Tiempo de Juego. El brasileño, que tuvo que soportar insultos racistas en el partido ante el Valencia, ha tenido un buen final de temporada, pero los nervios saltaron a flor de piel cuando se fue expulsado en Mestalla. Tres futbolistas a los que el final de LaLiga, el próximo 4 de junio, les vendrá de maravilla.