Los aficionados del Atlético no quieren volver a ver a Joao Félix con la camiseta rojiblanca

Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE tras la derrota del conjunto rojiblanco el pasado domingo en la 15ª jornada de LaLiga frente al Barcelona en Montjuic con un gol de Joao Félix, futbolista que pertenece a la entidad colchonera.

Alberto García ha dejado claro el enfado existente entre la afición atlética por "el gesto que tuvo el otro día" el portugués con los hinchas visitantes presentes en el estadio de la Ciudad Condal: "Ahora resulta que el es del Barça desde niño y celebra los goles como si hubiera un título de algo cuando era su segundo gol en LaLiga, no es que esté haciendo una gran temporada", lamentó.

"El gesto ese de desagradecido y de falta de respeto con una afición que ha sido la suya y le ha tratado bien y le ha apoyado hasta que ha cambiado de equipo. Ha generado un ambiente hostil para el Metropolitano y no queremos volverle a ver con la camiseta del Atlético de Madrid puesta porque no lo merece y no ha entendido ni a este club ni a esta afición", criticó a continuación.

Si has querido ofender, no lo has hecho. No ofende quién quiere, sino quién puede.

Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ése selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más.

Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya. pic.twitter.com/5S3gtbfNfY — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) December 4, 2023

Pese a que sigue siendo propiedad del Atlético, los seguidores del club no quieren volver a ver a Joao Félix de rojiblanco y "es lógico cuando alguien ha sido tan desagradecido y te traiciona", afirma Alberto García que considera que "él es lo que es gracias al Atlético de Madrid que se gastó un pastón y le puso en primera fila del fútbol europeo". "Tampoco es que haya tenido un gran cartel y haya venido nadie a pagar por él, por eso está en el Barcelona", finaliza sobre esta cuestión al respecto de un jugador que tiene placa en el paseo de las leyendas y al que la afición espera para la segunda vuelta en el Metropolitano.