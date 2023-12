Paco González desvela lo que le dijo Giménez a Joao Félix tras celebrar su gol al Atlético

Joao Félix fue la gran estrella en la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid en el partido de la 15ª jornada de Primera División. El portugués marcó el único gol del partido, un golazo en el minuto 28 y que daba los tres puntos al equipo azulgrana para mantenerles a cuatro puntos del liderato que siguen ocupando Real Madrid y Girona. En una primera parte en la que se pudo ver al mejor Barcelona de la temporada, un contragolpe rápido llevado por Raphinha se culminaba con un pase a Joao Félix, que se llevaba la pelota ante Nahuel Molina con un mínimo toque que le dejaba solo ante Oblak, al que superó con una gran picada de balón.





La celebración de Joao Félix

Durante la semana hubo muchas dudas de si Joao Félix celebraría un gol ante el Atlético de Madrid, equipo al que pertenece y que decidió ceder al jugador al Barça este pasado verano. Y la duda se resolvió cuando, tras el golazo ante Oblak, el portugués corría detrás de la portería y se subía a las vallas publicitarias con los brazos abiertos, y ahí esperó a que todo el equipo llegara a celebrar su tanto.

Al terminar el partido, Joao Félix habló en Movistar de esta celebración, que calificó de "espontánea" y dijo estar "tranquilo", pese a los comentarios de algunos de sus excompañeros antes del partido: "Siempre soy el tema, pero estoy tranquilo, porque no miro lo que hablan y hago mi trabajo. Trabajo cada día para mejorar. Disfruto de mis compañeros y del club que me recibió bien", agregó.





BARCELONA (ESPAÑA), 03/12/2023. El delantero portugués del FC Barcelona João Félix celebra su gol, primero de su equipo, durante el partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga que disputan FC Barcelona y Atlético de Madrid este domingo en el Estadio Olímpico de Barcelona.- EFE/ Enric Fontcuberta





Al finalizar el encuentro, Xavi dijo sobre su delantero que había hecho un partidazo, y que es muy importante aproevchar esta necesidad que tiene de reivindicar su fútbol. "Marca diferencias, se ha vaciado con el gol. Lo veo feliz y hoy marca la diferencia; ha hecho un partido muy inteligente".

En la previa del partido pudimos escuchar palabras de Griezmanny Saúl hablando de su ex compañero. El francés dijo que el portugués "había momentos que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante", lo que se ha visto en el entorno azulgrana que era un 'palo' del mejor jugador del Atlético de Madrid a Joao, después de no haber conseguido una regularidad en el equipo rojiblanco y al que se le ha criticado su falta de implicación y su mala relación con Simeone, motivos de su salida del equipo. Saúl también fue preguntado por el portugués durante la semana, y demostró que no hay una muy buena imagen sobre él en el vestuario rojiblanco porque dijo que "creo que João Félix podía haber hecho las cosas mejor en el Atlético”.

Polémica de Giménez con Joao Félix

Durante los 77 minutos que duró Joao Félix en el campo, en los que sin duda fue el mejor jugador del Barcelona, el delantero recibió varias faltas de sus ex compañeros, que vieron dos tarjetas amarillas por faltas sobre el portugués. Sobre la relación que tiene con ellos, afirmó que no tiene "nada" en contra de sus excompañeros del Atlético de Madrid, con los que se lleva "bien".

GRAF7581. BARCELONA, 03/12/2023. El delantero portugués del Barcelona, Joao Felix (i) consigue el primer gol de su equipo durante el partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga que disputan FC Barcelona y Atlético de Madrid este domingo en el Estadio Olímpico de Barcelona.- EFE/ Enric Fontcuberta





Paco González contó durante el partido que, después de la celebración de su gol, las cámaras de Movistar habían captado cómo Joao Félix le lanzaba un beso a la grada donde estaban los aficionados del Atlético de Madrid. Después de esto, se vio cómo Giménez, el central rojiblanco, se acercaba al portugués y el decía él. Según desveló Paco, el uruguayo le dijo "¿Quieres pelea?". No se sabe si fue por esta acción en la que se le veía muy enfadado al central, que ya tenía tarjeta amarilla, pero Simeone acabó cambiándole en el descanso y dando salida a Samu Lino. Antonio Ruiz, en el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego, también contó que en el vestuario del Atlético de Madrid no había sentado nada bien la celebración del gol de Joao Félix.