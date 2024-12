Lola Índigo explica en La Revuelta su polémica con el Real Madrid: "Están en un proceso judicial muy serio"

La Revuelta’ entrevistó este martes a la cantante y bailarina española Lola Índigo, una de las artistas que está dando mucho que hablar en los últimos días, debido a la polémica surgida por su concierto en el Bernabéu. Un espectáculo que estaba previsto para el 25 de marzo de 2025, pero que se ha visto modificado debido a las obras que tiene que finalizar el Real Madrid para mejorar las condiciones de insonorización del lugar y terminar así con las quejas vecinales.

De esta manera, la artista anunciaba este lunes que su concierto se celebrará el 14 de junio de 2025, aunque desde el club blanco insistieron en que no están en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de estos shows en el estadio, debido a su situación judicial con el entorno vecinal del templo blanco.

Debido al comunicado de la entidad blanca, Lola Índigo estuvo a punto de cancelar su visita al programa de David Broncano: “Es la primera vez que vengo nerviosa, me enteré como todo el mundo, por el comunicado, a través de Twitter”

“Se cambio la fecha, ayer la dijiste, y por la noche el Real Madrid dijo que no”, afirmaba Broncano para iniciar la conversación. “Lo que dicen no es nada nuevo, hasta que no se termine la obra no habrá ningún concierto, pero a nosotros nos dieron una fecha que es el 14 de junio. Ellos están en un proceso judicial muy serio. A nosotros nos dieron una fecha, no nos la vamos a inventar”, respondía la artista madrileña.

comunicado del real madrid

Tan solo unas horas después de que la artista española anunciara su nueva fecha para el Bernabéu, el Real Madrid lanzaba un comunicado en redes sociales que dejaba descompuestos a los fans de la bailarina. El club presidido por Florentino Pérez aclaraba que “no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, hasta que no se realicen las pertinentes pruebas”.

“Queremos reiterar que el Real Madrid trabaja activamente, junto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, por la sostenibilidad y la convivencia, de manera que las actividades del estadio Santiago Bernabéu se desarrollen con pleno respeto, no sólo a la legalidad, sino también al entorno y al vecindario”, añaden.