Lío con Vinicius en Montjuic: Xavi le toca la cara y se marcha del campo haciendo gestos a la grada

No ha sido el Clásico de Vinicius, una vez más. El brasileño ha vuelto a ser eclipasado por Araujo y ha sido más protagonista por lo extradeportivo que por lo que ha hecho sobre el terreno de juego donde el uruguayo le ha secado completamente. En Montjuic se ha repetido el duelo más eléctrico de los últimos Barcelona-Real Madrid y el defensa azulgrana ha salido vencedor.

Xavi Hernández ha cambiado el sistema de juego de nuevo para emparejar a Araujo con Vinicius. El central sudamericano ha pasado al lateral derecho y ha conseguido frenar a una de las estrellas blancas. La otra, Jude Bellingham, ha decidido el encuentro con un doblete que ha dado la vuelta al tanto inicial de Gundogan y permite al Real Madrid mantenerse en el liderato.

Primer choque con Xavi Hernández

En el minuto 28 de la primera parte del encuentro, con el Barcelona ya ganando en el marcador, ha llegado el encontronazo con el técnico local. Vinicius se ha quejado a Gil Manzano de una posible falta junto a la zona de banquillos que el árbitro extremeño no ha señalado. Xavi Hernández le ha recriminado su actitud y el brasileño ha acudido a su encuentro. En ese momento el catalán le ha dicho algo mientras le daba varias palmadas en la cara a un sorprendido Vinicius.





Carlo Ancelotti ha acudido rápidamente al quite empujando a su futbolista para que se fuera de allí, mientras el técnico azulgana le decía que le habían metido el hombro a lo que el extremo merengue aplaudía irónicamente. "Tengo mucho respeto a Vinicius. Le he dicho que no era falta y le he tocado con cariño. No soy yo el que va a generar tensión y malos rollos. De ninguna manera", ha comentado luego sobre el incidente Xavi en rueda de prensa a pregunta de Helena Condis.

Polémica sustitución con gesto a la grada

Luego en el minuto 93 ha llegado su sustitución. Carlo Ancelotti ha retirado del terreno de juego a Vinicius para dar entrada a Lucas Vázquez en el añadido. El brasileño ha sido despedido con una enorme pitada por parte del Olímpico de Montjuic a lo que ha respondido aplaudiendo a la grada y haciendo gestos con el puño en alto para celebrar la victoria. El técnico italiano ha vuelto a intervenir y se ha llevado a su futbolista antes de que la cosa pudiera ir a mayores y acabara en problemas, mientras Vinicius seguía haciendo gestos al público azulgrana para celebrar el triunfo.





Mensaje en las redes sociales

Nada más finalizar el partido el brasileño ha colgado una fotografia en su cuenta de Twitter celebrando junto a Bellingham, Joselu y Rudiger el segundo tanto del inglés. La imagen va acompañada del texto 'New Era' en un claro mensaje hacia el Barcelona. Y es que se trata del mismo lema que utilizó el conjunto azulgrana el pasado 15 de enero cuando se impuso por 1-3 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2023 en Riad. Se trató del primer título con Xavi Hernández en el banquillo y el club quiso dejar claro que arrancaba una 'nueva era' para la entidad.

Además, 'New Era' es también el título del documental realizado sobre el Barcelona por Amazon Prime en el que se narran los últimos años en el club: "El Fútbol Club Barcelona ha disfrutado del mejor fútbol del planeta a lo largo de su historia. Sin embargo, los últimos años no han estado a la altura del prestigio del club. Tras haberlo ganado todo como capitán, seremos testigos directos de cómo Xavi Hernández es el elegido para dirigir el nuevo proyecto y recuperar el estilo y los éxitos de antaño".

Según informa el Diario Marca y ha confirmado la Cadena COPE, el brasileño ha vuelto a recibir insultos racistas cuando se retiraba del terreno de juego. Algunos aficionados azulgranas han proferido gritos de "mono" contra Vinicius en otro lamentable episodio de este tipo.