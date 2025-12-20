El Levante elige a Luis Castro como nuevo entrenador

El pasado 30 de noviembre, el Levante destituía a Julián Calero y nombraba como técnicos interinos a Álvaro del Moral y Vicente Iborra, que han dirigido al equipo granota en los últimos dos partidos. El conjunto de Orriols, tras el último partido del año, ya ha anunciado que Del Moral regresará al Atlético Levante UD y que Iborra, por su parte, seguirá formando parte del cuerpo técnico del primer equipo.

Y según ha informado Pedro Zamora en la retransmisión de Tiempo de Juego, Luis Castro es el elegido para sentarse en el banquillo levantinista, tal y como ha hecho oficial ya el propio equipo en un comunicado oficial.

El portugués de 45 años, que firma hasta junio de 2027, fue despedido hace unos días del Nantes, que ocupa la 17ª posición en la Ligue 1 y se formó en la cantera del Benfica.