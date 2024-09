Le Normand, en Deportes COPE: "Prefiero ganar la Champions a LaLiga"

Robin Le Normand, defensa central del Atlético de Madrid y de la Selección Española, ha pasado este jueves por los micrófonos de Deportes COPE en la previa del debut de su equipo en la Champions League. El zaguero ha hablado de la actualidad rojiblanca, de la Eurocopa y se ha mojado con algunos nombres propios del fútbol.

Felicidades y gracias por hacernos disfrutar este verano. ¿Cómo lo celebraste?

-Primero con mi familia, luego con los amigos y ya se habían acabado las vacaciones… Fuimos poco originales, pero nos fuimos a Ibiza.

¿Qué recuerdo tienes de niño de la Champions League?

-El recuerdo que tengo es que los partidos eran entre semana y solo podía ver la primera parte porque mis padres me mandaban a la cama. Era un suplicio. Me gustaban mucho el Barcelona del triplete y el Olympique de Lyon.

Cordon Press Robin Le Normand, durante un partido con el Atlético esta campaña.

¿Qué sería una buena Champions para ti y para el Atlético?

-Aún no hemos empezado, pero está claro que hay mucha ilusión porque el equipo tiene muchos jugadores muy buenos y una plantilla muy completa. Queremos llegar lo más lejos posible, pero con este nuevo formato y tantos equipos no sé cómo va a ser la competición. Trataremos de hacer lo que estamos haciendo hasta ahora y ganar los partidos.

Otra final contra el Real Madrid

-Me da igual. Queda un mundo antes de poder imaginarse cualquier cosa. Trabajo, ganas y ambición no van a faltar, pero hay que mantener la cabeza fría. Hay muchos equipos buenos y nosotros somos uno de ellos, pero sabemos la dificultad que tiene ganar un título como este.

¿Está prohibido decir vamos a por LaLiga o a por la Champions?

-El partido a partido es algo que yo siempre he tenido en la cabeza desde niño, no sé si es casualidad. He llevado mi carrera así. Estar disponible para el próximo partido y que luego decida el mister si puedo ayudar al equipo o no. Siempre he tratado de trabajar cada día para eso.

COPE El central del Atlético ha pasado por Deportes COPE este jueves.

Los nuevos delanteros: Sorloth y Julián Álvarez

-Contra Julián no he jugado nunca solo he entrenado con él. Es una pesadilla. Y Alexander ni te cuento. Los dos es mejor tenerlos en tu equipo. Son dos perfiles muy diferentes, pero que te exigen tu mejor versión. Hasta haciendo las cosas perfectamente pueden encontrar una solución. Sorloth es enorme, es una ventaja increíble tener un jugador tan rápido, tan alto, que gana los duelos…

¿Qué tal la atmosfera del Metropolitano?

-Es algo muy especial y hay que agradecer que vengan tantas personas a animar durante todo el partido. Es algo muy bonito y lo que quieres hacer es devolver ese cariño de la mejor manera, dejando todo en el campo para que estén orgullosos.

Test rápido

Ganar 4-3 o 1-0

-1-0

Ganar LaLiga o la Champions

-La Champions

Ganar en el Bernabéu al Real Madrid o en el Metropolitano

-En el Metropolitano

Más difícil defender a Nico Williams o a Lamine Yamal

-A Lamine Yamal

Más difícil defender a Vinicius o a Mbappé

-A Mbappé