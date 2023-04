Las tres razones del FC Barcelona por las que Manolo Lama cree que quieren fichar a Messi: "Ya pasó el luto"

El culebrón con el mejor jugador de la historia del FC Barcelona se prevé largo durante el verano. Mientras tanto, la inspiración de Leo Messi y la contundencia de Kylian Mbappe bastaron al París Saint-Germain para dar un nuevo paso hacia el título de la Ligue 1 y firmar la condena definitiva del Angers, colista y ya matemáticamente perteneciente a la Ligue 2 aunque aún falten seis partidos para el cierre. Tras eso, el argentino emprendió un viaje a la ciudad condal, donde ha pasado el fin de semana como detalló Helena Condis en el tramo final de 'Tiempo de Juego'.

Aterrizó este sábado en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. El delantero del París Saint-Germain llegó acompañado además de su círculo más cercano y lo hizo de forma no habitual, ocultándose y sin ser visto por nadie, siendo recibido únicamente por su asesor, Pepe Costa. Durante el fin de semana has ido pudiendo saber su situación en 'Tiempo de Juego'. Messi aprovechó para volver a su casa de Castelldefels y disfrutar de unos días de desconexión en familia, ya que cuenta con días libres y no tendrá que volver a reunirse con su equipo hasta el próximo martes.

Durante la semana, la rumorología con Leo Messi se aceleró con varias declaraciones, como la que indignó a Juanma Castaño. El pasado jueves el Barça lanzó un mensaje donde consideraban que Javier Tebas, como presidente de la LFP, debería favorecer su retorno a la competición en lugar de poner trabas. "Le interesa y sería muy burro que no nos ayudase si se produjesen todas las variables", ha comentado Juli Guiu, vicepresidente de marketing de la institución catalana. La visita del argentino solo hace que motivar los cantos de sirena y en 'Tiempo de Juego' hablaron sobre este caso.

El fichaje

Paco González esgrimió que su llegada es "el metro": "Para que venga Messi, alguien tiene que salir. Es un fichaje de corazón. El Madrid ficha a Endrick con 16 años y el Barça piensa en traer a Messi". Por su parte, Miguel Rico reconoció que hizo "el ridículo" porque "éramos tres los convencidos de que volvía". "Ahora mismo hay tres personas que creen que Messi está haciendo todo lo que puede para volver", sentenció. Manolo Lama esbozó su teoría con las razones que el FC Barcelona puede estar poniendo encima de la mesa para fichar a Leo Messi que puedes escuchar aquí.

Audio





Messi llegó y mientras en el minuto 10 del partido ante el Atlético de Madrid, la afición volvió a corear su nombre, continúan los rumores que apuntan a una posible vuelta de la estrella argentina al club azulgrana. Aun así, tertulianos como Emilio Pérez de Rozas sentencian que "el regreso de Messi es un fracaso del Barcelona porque va a ganar una Liga" y cree que "Xavi no ha manejado un equipo con Xavi mandando en el vestuario". Por su parte, David Albelda estima que "rendir como el mejor Messi es difícil y eso va a ser un problema para el entrenador".