Las fans de Taylor Swift irrumpen en las votaciones al Golden Boy y dan la vuelta a la clasificación

La cantante Taylor Swift, sin saberlo, puede conseguir que Jude Bellingham se alce con el galardón del Golden Boy 2023. Y es que las redes sociales son muy poderosas, al igual que un fan entregado.

El lateral del FC Barcelona, Alejandro Balde, también nominado al Golden Boy, es otro de los protagonistas de esta historia. En una entrevista que el español realizó el pasado mes de mayo, declaró que no le gustaba la música de la estadounidense y, aprovechando las votaciones abiertas del premio al mejor jugador sub-21 de Europa, numerosos aficionados viralizaron dichas declaraciones y pidieron a las 'swifties' el voto para el jugador del Real Madrid.

Baldé's vote for the Golden Boy award went from 43% to 8% after the intervention of Taylor Swift fans and Bellingham's vote went from 30% to 89%.



Insane. ?? https://t.co/r2y9nxkyU3pic.twitter.com/l2GkcGTHiy