Las dudas de Joseba Larrañaga con la comparecencia de las jugadoras y la seleccionadora: "No sirven"

Había mucha expectación este jueves con la primera comparecencia pública tanto de la seleccionadora española de fútbol, Montse Tomé, como dos de las abanderadas de la guerra de las futbolistas contra la RFEF: Alexia Putellas e Irene Paredes.

Las tres han dado explicaciones ante los medios de comunicación con motivo de la celebración del partido frente a Suecia este viernes. Y más allá de lo puramente deportivo, el centro de atención estaba en lo que las propias jugadoras pudieran explicar en torno a los comunicados publicados esta semana en sus redes sociales, y en el sentir de Montse Tomé, sucesora de Jorge Vilda en el cargo.

El caso es que las declaraciones de las protagonistas pueden no ser suficientes. "Quedan muchas dudas en el aire", explica Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE. "Todas las dudas del mundo", insiste.

Y es verdad que, por encima de lo extradeportivo, está ese Suecia - España de la UEFA Women Nations League: "Hay necesidad de afrontar ese partido, pero seguiremos esperando".

La versión de Alexia Putellas e Irene Paredes

La Balón de Oro de la Selección Española, Alexia Putellas, quso dejar claro que "ni ponemos ni quitamos a nadie, nunca hemos pedido la destitución de nadie. Nosotras siempre vamos de cara, luchamos por un fútbol transparente y no podemos no serlo".





"Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo, estábamos detectando, sabíamos ya, que había durante demasiadas décadas una discriminación sistemática con el fútbol femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas, eso conlleva un desgaste, un desgaste que no queremos tener, porque lo que nos preocupa es ganar", en alusión a ese partido.

Y también aludió directamente a Jenni Hermoso, la jugadora afectada por el beso en la boca del expresidente Luis Rubiales: "Pero lo que pasó en la final y en la posterior asamblea (de la RFEF) fue la gota que colmó el vaso y dijimos que no podía suceder, que no podíamos continuar por ese camino. En esa situación teníamos que decir que tolerancia cero, por Jenni (Hermoso), por nosotras, y que marcáramos un precedente".

Irene Paredes dijo, sin tapujos, que las jugadoras están en la concentración con la Selección Española en contra de su voluntad: "No queríamos venir, habíamos decidido que no podíamos venir, que no era el momento, fuimos obligadas, vinimos enfadadas, pero vinimos y aceptamos unas reuniones. La reunión fue constructiva, se llegaron a acuerdos que creemos que son importantes para avanzar y a partir de aquí sabemos que hay cosas que toman un tiempo".

El último en caer fue Andreu Camps, el secretario general de la Federación, la mano derecha de Luis Rubiales, y uno de los hombres fuertes del 'rubialismo'.