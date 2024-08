Las dudas del Real Madrid y las aspiraciones del Atlético, en el Tertulión de los domingos

ESCUCHA EL TERTULIÓN DE LOS DOMINGOS DE TIEMPO DE JUEGO.

Ancelotti, satisfecho por la victoria y crítico con sus jugadores

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que la primera parte de su equipo este domingo ante el Real Valladolid tuvo "un ritmo blando y lento", pero celebró la mejora de su equipo en la segunda mitad y a nivel defensivo en relación con el encuentro de hace una semana en Palma de Mallorca.

"Tenemos que estar contentos por ganar el partido. Hay que tener en cuenta las dificultades que tuvimos, sobre todo en la primera parte,donde el ritmo ha sido blando y lento. En la segunda fuimos más activos delante y tuvimos más movilidad con el balón", señaló Ancelotti en rueda de prensa tras el choque recogida por la web del club.

El italiano apuntó que tras el descanso el equipo estuvo "más compacto y recuperando el balón rápidamente" cuando se perdía, además de estar "mejor defensivamente respecto al partido contra el Mallorca". "No solo los delanteros han mejorado; lo hicimos mejor juntos", advirtió.

El técnico del Real Madrid confirmó que el guardameta ucraniano Andrey Lunin se queda en el equipo y aseguró que no se siente "presionado" por la cantidad de jugadores que tiene y a los que deja sin jugar. "Estoy muy contento porque los que tienen menos minutos aprovechan los minutos que les doy. Por ejemplo, Lucas Vázquez no suele ser titular y es uno de los mejores en los entrenamientos, por eso hacer una alineación es tan difícil. Me entristece un poco, pero es mi responsabilidad elegir a los que empiezan", detalló.

"Lo correcto es que un jugador levante la mano cuando esté cansado, pero en 40 años no ha pasado, por eso tengo que ver quiénes son los que están cansados. Los jugadores tienen que tener más responsabilidad en este sentido, ya lo he hablado con ellos porque tengo muchos recursos en el banquillo y hay jugadores que están bien y merecen jugar", agregó al respecto.

Simeone elogia a Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró positivamente "la grandísima concentración" que ofreció su equipo en la victoria de este domingo ante el Girona FC (3-0) y celebró contar esta temporada con "jugadores importantes" y que les pueden dar "soluciones", entre ellos un Julián Álvarez, "un futbolista increíble para el presente y para el futuro".

"Nos enfrentábamos a un rival que la temporada pasada había hecho una temporada extraordinaria y que sabe jugar muy bien con distintas formas de atacar. Le doy un grandísimo valor a la concentración, a la tranquilidad y al no perder nunca el bloque que no le permitió a ellos tener las situaciones de gol que normalmente generan y nuestro gol evidentemente generó más seguridad para lo que venía en el segundo tiempo", señaló Simeone en rueda de prensa.

El técnico argentino no quiso darle importancia a no tener errores porque estos "siempre hay en el fútbol" y remarcó que "los equipos que logran tener el equilibrio y que esto suceda menos veces, tienen más posibilidades de ganar".

En cuanto al debut de Julián Álvarez, no escondió que "los futbolistas importantes exigen que obviamente pasen cosas". "La gente va al campo a verlos y obviamente a generar que pasen situaciones. Sabemos lo que tiene Julián, sabemos todo lo que nos puede dar y buscaremos explotar sus mejores condiciones, ya sea como primer delantero, como segundo o jugando por el costado", puntualizó.

"Estamos convencidos de que tenemos un jugador para el presente y para el futuro increíble. Y como bien dice Antoine (Griezmann), nos falta conexión y eso nos va a dar el juego, los partidos, los entrenamientos. Hace poco que Julián llegó y eso nos lo va a dar el tiempo", sentenció del delantero.

