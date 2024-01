Laporta: "Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha hablado en la Gala del Mundo Deportivo sobre la polémica del fin de semana con el árbitro Hernández Maeso en el Real Madrid - Almería: "Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza. El colectivo arbitral tiene que dar respuestas a las presiones que se están dando esta temporada, sino lo hacen habrá una dejadez de funciones".





El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ya afirmó tras la victoria de los azulgranas ante el Betis este domingo que "va a ser muy díficil ganar esta Liga. Ya dije que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy", aseveró.

La polémica en el Santiago Bernabéu

Xavi dijo esto después de lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, donde Hernández Hernández llamó en tres ocasiones al árbitro principal, Hernández Maeso, para corregir tres jugadas polémicas:

1 - Una mano dentro del área del Almería que acabó siendo penalti a favor del Real Madrid. La polémica de la jugada viene porque el Almería entiende que hay falta previa de Rüdiger y de Joselu, que es el que, según ellos, provoca que Kaiky se desestabilice y abra el brazo. La jugada acabó en gol de Bellingham, que era el 1-2 en el marcador.

2 - Gol anulado al Almería por falta previa sobre Bellingham. Con la revisión de la jugada se ve claramente que Lopy le da un manotazo en la cara al futbolista del Real Madrid y por esto el árbitro acaba anulando el gol de Arribas, que suponía el 1-3.

3 - Gol de Vinicius con el brazo que el árbitro acabó dando como válido, después de haberlo anulado, por entender que el brasileño le había dado a la pelota con el hombro.