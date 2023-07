Laporta: "¿Mbappé puede ir al Barcelona? En este momento no podemos permitirnos una operación como esta"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha concedido una entrevista a la ESPN donde ha tratado varios temas relacionados con el club blaugrana y también ha negado que Kylian Mbappé pueda jugar la próxima temporada en Can Barça.

"He leído alguna cosa...pero en estos momentos no podemos permitirnos una operación así. Es un gran jugador, por supuesto. Estamos mejorando la plantilla, pero no podemos permitirnos esto.", apuntó el máximo dirigente culé.

El Barcelona niega cualquier contacto con el PSG y cree que es una estrategia para presionar a Mbappé L'Equipe informó este lunes del supuesto interés del club azulgrana por el delantero francés y de una supuesta reunión entre ambos equipos. Hecho que el Barça desmiente. 24 jul 2023 - 20:03

Y siguiendo en ese mismo tema, en el programa 'Ahora o nunca' del mismo canal de televisión, Laporta señaló que "tenerlo enfrente te complica un partido, pero yo confío en mi equipo".

"Un equipo está formado por once jugadores y la prioridad siempre debe ser el equipo frente a las individualidades. Me preocuparía si el equipo de enfrente tuviera más fuerza como equipo que el mío. Tenemos mejor equipo que el año pasado y lo vamos a tener incluso mejor",, zanjó el presidente blaugrana.

Por otro lado, Laporta analizó la llegada de Messi al Inter Miami de la MLS y aseguró que "hicimos todo lo que pudimos", pero "decidió ir al Inter Miami, lo respetamos. Por las circunstancias que nos contó era lo mejor para él y además puede aportar mucho al Inter Miami y al futbol de Estados Unidos".

A pesar de que el astro argentino no volviera a la Ciudad Condal, el Laporta apuntó que "el Barça siempre será su casa y eso es una cosa que en su día ya se verá. Depende de muchas cosas, de que quiera y se den las circunstancias, pero Messi ya sabe que el Barça siempre será su casa. Así ha sido siempre con los grandes jugadores que el club ha tenido a lo largo de la historia".