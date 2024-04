Landa, en camilla al hospital tras una dura caída; Romain Gregoire gana al sprint

El joven francés de 21 años Romain Gregoire (Groupama FDJ) estrenó su palmarés en el World Tour con una victoria al sprint en la quinta etapa de la Itzulia disputada a través de 175,9 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y Amorebieta-Etxano, en la que se retiró con fractura de clavícula Mikel Landa y el danés Mattias Skjelmose (Lidl) mantuvo el liderato.

El corredor juvenil, natural de Besancon, sorprendió a todos sus rivales en un final por velocidad, de fuerza, en el que impuso su ley para conquistar un triunfo inolvidable. Era su bautizo en una prueba World Tour. Se anticipó Gregoire, con un tiempo de 3h.43,28, a una media de 47,2 km/2 km/hora, al venezolano del Caja Rural Orluis Aular y al alemán Maximiliam Schachmann.

En la puja entraron los ciclistas españoles: Aranburu fue quinto, Pello Bilbao séptimo y Carlos Rodríguez, que atacó al final, décimo. En la general, y tras las retiradas conocidas de los grandes favoritos, manda a falta de la decisiva última jornada el danés Mattias Skjelmose, con 2 segundos sobre Schachmann y 4 respecto a Ayuso. Diferencias exiguas que anuncian un final de Itzulia apasionante.

LANDA Y SERRANO, CAÍDA Y RETIRADA

Antes del ascenso a Urkiola, el infortunio se volvió a presentar en la Itzulia en forma de montonera. Ahora la desgracia miró de frente a Mikel Landa, Gonzalo Serrano y Pelayo Sanchez (Movistar) y Gil Gelders (Soudal). Al paso por Mañaria, de nuevo el susto en el cuerpo, las ambulancias y la lamentación por perder corredores de la manera más penosa. Mientras Landa era trasladado al hospital en ambulancia, siguió la prueba.

