La lamentable imagen en la etapa del Tour y que podría haber acabado en desgracia para Pogacar y Vingegaard

El esloveno Tadej Pogacar despejó todas las dudas sobre su estado de forma al conseguir la victoria en la 14ª etapa del Tour de Francia. Pogacar entró en solitario en la subida final a Pla d'Adet, en lo que era la primera etapa en los Pirineos.

Después de esta etapa, Pogacar amplía su distancia en la general y ahora saca 1:57'' a Jonas Vingegaard y 2'22'' a Remco Evenepoel. El español Carlos Rodríguez, que terminó cuarto en la etapa de este sábado, es quinto en la general, a ocho segundos del cuarto puesto de Joao Almeida. Un puesto por detrás de Carlos Rodríguez aparece Mikel Landa.

Susto de Pogacar y Vingegaard

En la subida final, y tras el ataque de su compañero Adam Yates, Pogacar decidió atacar y probar al resto de los favoritos, y sobre todo a su gran rival Jonas Vingegaard. Poco a poco Pogacar fue cogiendo diferencia para terminar entrando en meta con 39 segundos sobre el danés.

Cuando restaban 2 kilómetros para que llegara a meta, un aficionado que se encontraba en las orillas de la subida final le lanzó patatas al esloveno, aunque con suerte, no hubo que lamentar males mayores.

A los pocos segundos, Vingegaard al pasar a la altura de ese aficionado sufrió un ataque parecido con las patatas sobrasantes que le quedaban en la bolsa. El danés tampoco sufrió ningún percance y pudo acabar la etapa con normalidad.

Indignación en redes sociales

Esta imagen no ha pasado desapercibida para los fans del ciclismo y no se hicieron esperar los mensajes de repulsa hacia este espectador y donde se pedía una dura sanción por lo que hizo durante el transcurso de la prueba y que concidió además con el momento más importante de la misma: cuando los ciclistas estaban con el mayor pico de tensión ya que estaba en juego la victoria parcial y la victoria en la general tras el ataque del líder.

La cuenta oficial del Tour en la red social X escribió lo siguiente: "En un mundo donde puedes ser cualquier cosa, no seas este tipo estúpido. En un mundo donde puedes ser quien quieras, no seas tan idiota".

Palabras de Pogacar

Pogacar aseguró que su objetivo en la décimo cuarta etapa del Tour era ganar la etapa pero se alegró de haber logrado una buena renta con sus rivales en la general, en la que reforzó su liderato.

"La táctica del equipo era ganar la etapa en el esprint final, pero hemos conseguido aumentar la ventaja y estoy muy satisfecho por ello", indicó el ciclista del UAE.

"Me sentía muy bien y por eso hemos cambiado los planes del equipo. Almeida ya no podía tirar mucho más así que he hablado con Adam Yates que me ha dicho si podía ir a por la victoria y le he dado permiso", señaló.

"Teníamos que correr de otra forma, porque ahora ya no tenemos a Juan Ayuso, que se retiró este viernes con covid) y hay que hacer otras tácticas", agregó.

"Quería dejarle la etapa a Adam, pero el instinto me ha dicho que podía sacar una ventaja. Eso me ha dado una gran motivación. Cuando estaba con Adam he visto que podíamos marcar diferencias. Es una victoria de todo el equipo y sobre todo de Adam", dijo.

