El lamentable gesto antideportivo de Cristiano Ronaldo en el gol del triunfo de Portugal

Portugal tumbó a la República Checa en su debut en la Eurocopa (2-1) con un gol en el descuento de Francisco Conceiçao. El atacante del Oporto dio los tres puntos a los lusos, obligados a remontar el encuentro tras el golazo de Provod nada más arrancar la segunda mitad.

Ese tanto de Conceiçao dejó una de las imágenes más polémicas del torneo y el protagonista no fue otro que Cristiano Ronaldo, la gran estrella de Portugal. 'El bicho' lo intentó de todas las maneras posibles, pero se topó una y otra vez con Stanek. El meta checo hizo un partido soberbio y le sacó dos ocasiones claras: un mano a mano en la primera parte y un tiro desde el pico del área en la segunda.

CR7 estaba picado y se le notó. En cuanto el balón de Conceiçao besó las mallas y mientras iba a hacia el córner para felicitar a su compañero, se dirigió a Stanek, sentado en el suelo, y con un besto de rabia y el puño cerrado le celebró el tanto en la cara. Lo mismo hizo con otro zaguero checo, Sevcik, que se cruzó en su camino y al que gritó en la cara.

Cristiano Ronaldo celebra el gol de Conceiçao en la cara de un defensa y el meta de la República Checa.





Una imagen bastante controvertida y que ha sido muy criticada por los aficionados en las redes sociales. Stanek, al final del partido habló sobre la celebración del luso: "Es bueno captar su atención, pero no me sentiré halagado por ello. Él es una leyenda. Durante el partido no me obsesioné. Hay que parar como estás acostumbrado. Cristiano es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores que jamás haya habido".