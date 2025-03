LaLiga recoge cánticos ofensivos en cuatro estadios de Primera y uno de Segunda durante el pasado fin de semana

LaLiga incluyó en su escrito de denuncias por incidentes de público en la jornada 26 de LaLiga EA Sports insultos y cánticos ofensivos en los campos del Girona, el Betis y el Leganés, así como en el del Zaragoza en su partido contra el Oviedo de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion.

El mayor número de incidencias que reproduce el escrito corresponde al derbi madrileño Leganés-Getafe con once, seis por cánticos insultantes de un grupo de aficionados locales al dirigidos club visitante, sus seguidores y su portero y otras cinco de la afición del Getafe con insultos para los seguidores del club de Butarque, entre ellos el cántico "¡Getafe no tiene marido, Getafe no tiene mujer, Getafe tiene un hijo tonto que se llama Leganés!".

EFE José Bordalás da órdenes a Bernat durante el Leganés-Getafe

También reprodujo LaLiga el cántico insultante de un grupo de aficionados del Betis contra el Real Madrid antes de empezar el partido entre ambos y los dos que los mismos espectadores dirigieron al Sevilla, "el equipo bastardo y penoso, el equipo de las putas del Pizjuán".

EFE Los jugadores del Betis celebran el gol de Cardoso contra el Real Madrid.

En el Osasuna-Valencia LaLiga denunció tres cánticos de espectadores locales con insultos al Valencia, a España, a la selección y a Zaragoza; en el Girona-Celta otro de aficionados del primero con insultos al Espanyol y en el Zaragoza-Sporting dos ocasiones en las que seguidores del primero insultaron al árbitro y a Oviedo y su equipo.

LaLiga recoge a través de su plataforma LALIGAVS los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.