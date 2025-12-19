LaLiga hace oficial los horarios de la jornada que coincide con la Supercopa de España
El Getafe - Real Sociedad será el primer partido de la jornada 19 en la Primera División, el viernes 9 de diciembre a las 21:00.
La Liga ha hecho oficial los horarios de la 19ª jornada, que será la segunda fecha del año 2026 en la Primera División. Una jornada que ya tiene dos partidos jugados entre los rivales que disputan la Supercopa de España ese mismo fin de semana. El Barça 3-1 Atleti y el Athletic 0-3 Real Madrid.
El primer partido quitando a los equipos que estarán en Arabia Saudí es un Getafe - Real Sociedad el viernes 9 de enero a las 21:00 H.
El sábado mantiene el mismo partidos de los habituales, abriendo a las 14:00 con un Oviedo - Real Betis. A las 16:15 será el turno para el Villarreal - Alavés, a las 18:30 el Girona - Osasuna y cierra el sábado a las 21 el Valencia - Elche.
El domingo solo dos partidos, a las 14:00 el Rayo - Mallorca, a las 16:15 el Levante - Espanyol. Cierra la jornada el lunes el Sevilla - Celta.
horarios de la jornada 19
Viernes 9 de enero
21:00 Getafe - Real Sociedad
Sábado 10 de enero
14.00 Oviedo-Betis
16.15 Villarreal-Alavés
18.30 Girona-Osasuna
21.00 Valencia-Elche
Domingo 11 de enero
14.00 Rayo Vallecano-Mallorca
16.15 Levante-Espanyol
Lunes 12 de enero
21.00 Sevilla-Celta