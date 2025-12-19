LaLiga hace oficial los horarios de la jornada que coincide con la Supercopa de España

La Liga ha hecho oficial los horarios de la 19ª jornada, que será la segunda fecha del año 2026 en la Primera División. Una jornada que ya tiene dos partidos jugados entre los rivales que disputan la Supercopa de España ese mismo fin de semana. El Barça 3-1 Atleti y el Athletic 0-3 Real Madrid.

El primer partido quitando a los equipos que estarán en Arabia Saudí es un Getafe - Real Sociedad el viernes 9 de enero a las 21:00 H.

El sábado mantiene el mismo partidos de los habituales, abriendo a las 14:00 con un Oviedo - Real Betis. A las 16:15 será el turno para el Villarreal - Alavés, a las 18:30 el Girona - Osasuna y cierra el sábado a las 21 el Valencia - Elche.

El domingo solo dos partidos, a las 14:00 el Rayo - Mallorca, a las 16:15 el Levante - Espanyol. Cierra la jornada el lunes el Sevilla - Celta.

horarios de la jornada 19

Viernes 9 de enero

21:00 Getafe - Real Sociedad

Sábado 10 de enero

14.00 Oviedo-Betis

16.15 Villarreal-Alavés

18.30 Girona-Osasuna

21.00 Valencia-Elche

Domingo 11 de enero

14.00 Rayo Vallecano-Mallorca

16.15 Levante-Espanyol

Lunes 12 de enero

21.00 Sevilla-Celta