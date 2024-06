COMUNICADO OFICIAL DEL REAL MADRID.

El jugador francés Kylian Mbappé ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. El equipo blanco ha anunciado el fichaje de la estrella gala este lunes 3 de junio y se pone fin así a un culebrón que ha protagonizado el mundo del fútbol durante los últimos años.





El internacional francés firma un contrato para los próximos cinco años y como venimos contando en COPE desde el viernes de la pasada semana, no será presentado con su nuevo equipo hasta que no acabe la partipación de Francia en la Eurocopa de Alemania que se disputará del 14 de junio al 14 de julio.

Mbappé ya puso fin así a una etapa de siete temporadas en el PSG. Hace dos cursos estuvo a punto de firmar por el Real Madrid, pero renovó con el equipo parisino "Era algo más que quedarme en el PSG. Era el Mundial de Catar. Fueron muchas cosas alrededor de estas cosas. Fue una gran decisión, difícil... pero no me arrepiento de nada".

El galo se encuentra actualmente concentrado con su selección para preparar la Eurocopa. Este miércoles precisamente a las 21:00h disputará el primero de los dos amistosos previstos ante Luxemburgo. El domingo el combinado dirigido por Didier Deschamps se enfrentará a Canadá en el último duelo antes de que llegue la competición oficial.

Precisamente Mbappé también ha sido noticia este lunes por otro asunto. El seleccionador francés del equipo que disputará los Juegos Olímpicos, Thierry Henry, ha facilitado una lista de 25 jugadores para la cita olímpica que se celebrará este próximo verano en París.

En esa prelista, de momento no está Mbappé. Henry ha llamado a dos jugadores mayores de 23 años y todavía podría llamar a otro más, aunque como confirmó que las negociaciones no han sido buenas: "Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas".

Sus nuevos compañeros le dan la bienvenida

Tras anunciarse el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, sus futuros compañeros le fueron dando la bienvenida a través de sus respectivas redes sociales, en unos mensajes en los que ya se nombró, dos días después de ganar la 15ª, la 16ª Liga de Campeones.



“Bienvenido, Mbappé, a por la 16…”, escribió Éder Militao. Courtois le dio la bienvenida a su “nuevo hogar” con un texto en francés, mientras que Rodrygo Goes reaccionó al anuncio oficial con once emoticonos de una cara con corazones en los ojos para después compartir una frase: “Bienvenido crack”.



Por su parte, Fede Valverde reaccionó al anuncio con un emoticono de una bomba, mientras que Vinícius Junior compartió el icono de un reloj, antes y después del anuncio, y tras conocerse el fichaje publicó una foto junto a Juni Calafat, uno de los artífices de la confección de la actual plantilla del Real Madrid.



Otro compañero en el ataque del Real Madrid, Brahim Díaz, también se hizo eco de la noticia: “Bienvenido al mejor club del mundo”, escribió. Su compatriota Eduardo Camavinga compartió una foto con Mbappé durante un partido con la selección francesa.



Un anuncio al que también reaccionaron exjugadores madridistas. Como el caso, por partida doble, de Iker Casillas: “Yo no sé si la ‘Champions League’ la hemos ganado el sábado o la hemos ganado hoy con el fichaje de Mbappé”, escribió primero para más tarde compartir un mensaje con la decimosexta como protagonista. “Bienvenido al mejor club del mundo Mbappé! Nunca es tarde si la dicha es buena. Contigo empieza el camino a la 16ª…”, publicó.



Una idea que compartió también Marcelo: “16 en marcha… Ay mi Madrid”, comentó en la publicación de Instagram del Real Madrid en la que anunció el fichaje de Mbappé hasta 2019.



Un futbolista galo que quiso tener un mensaje también en sus redes sociales tras oficializarse su llegada a la capital de España, en un texto en español, francés e inglés, que acompañó con cuatro fotos luciendo con orgullo el escudo del Real Madrid en una visita a la ciudad deportiva de Valdebebas en 2012.

Kylian Mbappé, en una visita de joven a las instalaciones del Real Madrid | FOTO: @KMbappé



"Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!", publicó.



Mbappé abandona así la liga francesa, que compartió en su cuenta oficial de X cuatro fotos icónicas del galo junto a un emoticono de una mano diciendo adiós y otro de una cara llorando.