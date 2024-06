Kylian Mbappé juega por primera vez con su nueva máscara

La gran estrella de Francia avanza pasos para volver a los terrenos de juego con su Selección tras el fortuito accidente que sufrió en su primer partido de la Eurocopa. Contra Países Bajos, Mbappé no salió a jugar ni un solo minuto y su equipo notó la ausencia del actual atacante del Real Madrid.

Francia no fue capaz de superar el empate contra 'La Orange' y dejó todo abierto para el último partido de la fase de grupos. Polonia, que ya está prácticamente eliminada de la Eurocopa, será el próximo rival de Francia en el torneo. Es la última clasificada del Grupo D y a priori no supondría un gran problema para el combinado francés, por lo que puede ser que tampoco veamos a Kylian en este partido (para no arriesgar). Si la situación del partido se complica, Deschamps usará al delantero con total seguridad.

"Está muy bien, le ha bajado la inflamación, pero ya veremos en el último momento dependiendo de sus sensaciones", afirmó Antoine Griezmann, su compañero en la selección.

La vidéo complète avec les explications du Docteur des Bleus ici

?? https://t.co/6gVoToU4X0pic.twitter.com/32BsGwVX9I — Equipe de France ?? (@equipedefrance) June 22, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todo va en la dirección correcta después de este gran 'shock'", abundó Didier Deschamps, hasta desembocar en el encuentro de este viernes, en el que apareció entre los 25 convocados.