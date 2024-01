Kubo cree que hay que "proteger un poquito" a los que intentan "hacer cositas"

El japonés Take Kubo declaró este martes, tras el empate de su equipo, la Real Sociedad, ante el Alavés, que "hay gente que, aunque no sea su intención", le "está haciendo mucho daño" y que hay que "proteger un poquito" a los jugadores que intentan hacer "cositas".

"Para mí es una pena que la Copa se celebre durante LALIGA"



Las palabras de Take Kubo sobre su marcha a la Copa Asia ???#LALIGAenDAZN ?? pic.twitter.com/jkZAqF00pX — DAZN España (@DAZN_ES) January 2, 2024



"Aquí cada uno hace lo que puede. Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar a la gente e intento ganar. Creo que llevo varios partidos que así es difícil, y si no me protege la gente, los árbitros y el rival también...", dijo Kubo a DAZN.



"Hay gente que, aunque no creo que sea su intención, me está haciendo mucho daño. Protegerme no sólo a mí, sino a los jugadores que intentamos hacer cositas, como se suele decir. Yo creo que se nos tiene que proteger un poquito", agregó.