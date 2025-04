Koeman: "Si hay un equipo capaz de remontar es el Real Madrid"

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, ha evitado afirmar este jueves que el Barcelona sea el máximo favorito para alzarse con su sexta Liga de Campeones, aunque sí ha reconocido que "está entre ellos". "El Paris Saint-Germain también está muy bien, el Arsenal que vi contra el Madrid puede ganar la Champions… Hay que reconocer al rival también; el Dortmund tuvo sus oportunidades, el 4-0 fue un resultado exagerado", ha opinado el preparador neerlandés.

Ronald Koeman ha ensalzado también la figura del técnico Hansi Flick, quien ha hecho "un gran trabajo" para que el Barcelona tenga "opciones reales de ganar cosas importantes". "El entrenador pone su estilo, maneja bien el grupo, hay buen ambiente. El medio campo con Frenkie, Pedri, Fermín, Gavi… es el corazón del equipo. Todos pueden jugar, hay calidad y alternativas", ha señalado.

EFE Hansi Flick ha llevado al Barcelona a pelear por el triplete esta temporada.

Asimismo, sobre el futuro del mediocentro Frenkie de Jong, cuyo contrato acaba en junio de 2026, el seleccionador neerlandés ha insistido que su renovación se trata de "un tema de club", ya que el jugador ya ha dicho que quiere seguir y "físicamente ha vuelto a su mejor nivel". "Cuando está bien, no hay dudas de su juego. Ayer llevó el brazalete de capitán, eso habla por sí solo. Ojalá siga muchos años en el Barça", ha opinado.

Otro nombre propio ha sido el del delantero Lamine Yamal, "un jugador decisivo a sus 17 años", ha asegurado Koeman, pero cuya carrera está "todavía en sus inicios" y que, pese a que no duda que "con más experiencia será aún mejor", no cree que llegue a ser "tan importante para el Barça como lo fue Messi".

Finalmente, Koeman no dejó escapar la oportunidad para dar su opinión sobre el 3-0 del Arsenal al Real Madrid en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, en el que el conjunto ‘gunner’ fue "muy superior con y sin balón". No obstante, la leyenda del Barcelona ha asegurado que la eliminatoria "no está decidida", y que aunque "deba mejorar mucho", si hay un equipo “capaz de remontar, ese es el Real Madrid”.