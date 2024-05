La Justicia tumba la construcción de dos macroparkings en el Bernabéu

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid ha anulado el acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por el que se autorizaba el contrato de concesión de obra para la construcción y explotación de los aparcamientos de Paseo de la Castellana-Bernabéu y de Padre Damián.

En la sentencia, fechada el 23 de mayo y recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, la magistrada atiende a cuestiones formales como que no se presentó un nuevo estudio de viabilidad económica-financiera tras introducirse modificaciones en el proyecto una vez que se había sometido a información pública, según han indicado fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio.

Sin embargo, según la sentencia, no se ha acreditado que "la ejecución de los aparcamientos, de los cuales uno proyecta una conexión directa con el 'parking' propio del Estadio Bernabéu, satisfaga una finalidad de interés público general acorde con el Planeamiento Urbanístico y específicamente con el Plan Especial".

"Y a mayor abundamiento, en modo alguno puede compadecerse con el perjuicio medioambiental previsible para aquellos, pero también para el resto de ciudadanos en general, en consideración a una posible supresión de arbolado y zonas verdes que conllevaría la ejecución de las obras, así como a la saturación del tráfico y aumento de la contaminación atmosférica y acústica que provocaría el incremento del trasiego de vehículos en la zona, cuyas molestias se verían superadas con creces con ocasión de la celebración de eventos en el estadio", añade.

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Madrid están analizando la sentencia y, una vez estudiada, el consistorio decidirá si la recurre. Según el Ayuntamiento, el 'hub' de movilidad del Bernabéu prevé la construcción de dos nuevas plataformas multimodales en la zona para "promover la movilidad sostenible, satisfacer la demanda de aparcamiento en la zona y mejorar la movilidad y su entorno".

En total, se crearían 1.846 plazas de aparcamiento, de las que casi un tercio (547) serían destinadas a residentes, vecinos y comerciantes con un abono mensual de 100 euros como precio máximo. El consistorio fijaría anualmente las tarifas máximas de las plazas rotacionales. En la calle de Padre Damián se prevé la construcción de un paso inferior que conecte directamente el Paseo de la Habana con Padre Damián.

Vecinos de esta zona del distrito de Chamartín, aglutinados en la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, denunciaron en los tribunales el proyecto de los dos aparcamientos para casi 2.000 vehículos y también el túnel de 650 metros con entradas por Padre Damián y Paseo de La Habana, con acceso al Bernabéu.

La demanda presentada por la asociación en el juzgado número 30 de Madrid se basaba, entre otros hechos, en que "no se justifica la necesidad" de los aparcamientos y el túnel -infraestructura que, además, "no incorpora un estudio de seguridad"-, en que tanto los párquines como el túnel no son "de utilidad pública" sino que "sirven a intereses privados muy concretos, siendo constitutivos de posible desviación de poder":