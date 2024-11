El juego que plantea Tomás Guasch con la Selección Española: ¿Ganaría este equipo LaLiga?

¿Hasta dónde llegaría en LaLiga española un equipo con el once que Luis de la Fuente sacó de inicio frente a Suiza en Tenerife?

La Selección Española quiso terminar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la mejor manera posible, ante el público de Tenerife, frente a Suiza (última clasificada) y para ello Luis de la Fuente rotó con respecto al partido del pasado viernes ante Dinamarca en Copenhague.

De la Fuente rotó y le dio salida Aitor Paredes, el central del Athletic Club, que se convierte en el vigésimo debutante por parte del actual seleccionador. Además, dio la titularidad por primera vez al centrocampista del Barcelona, Marc Casadó, que ya jugó algunos minutos hace tres días.

Por lo tanto, España comenzó con un once conformado por: Remiro, en la portería; Mingueza, Cubarsí, Paredes y Grimaldo en línea defensiva; Casadó y Fabián, en el doble pivote; Pedri, por delante; y arriba: Yeremy Pino, Nico Williams y Álvaro Morata.

RFEF Once titular de España frente a Suiza, en Tenerife, en la sexta jornada de la Liga de Naciones

Un once que... ¿podría funcionar o no en una liga potente? Al descanso del partido frente a Suiza, Tomás Guasch planteó un juego divertido al que se unieron el resto de comentaristas invitados a Tiempo de Juego: ¿este equipo de España sería capaz de ganar LaLiga española? Hubo respuestas de todo tipo.

todos entran al juego de tomás guasch

"¿Este equipo de España que vemos ahora pelearía la Liga Española?", lanzó Guasch la pregunta en Tiempo de Juego. Para aclararlo: estos "once hombrecillos, con los suplentes, evidentemente, porque se necesitan; y con este entrenador y su cuerpo técnico".

Una de las primeras respuestas claras y contundentes fue la de Manolo Lama: "Mi respuesta es clara: sí".

Justo después, Guasch añadía otro condicionante: "¡Eh, que no he acabado! Sin presidente, tal como está la Federación, lo cual es muy bueno para el fútbol, así sin presidente. ¿Pelearía la Liga?"

El siguiente en participar fue Pedro Martín. El especialista en fútbol de Tiempo de Juego vio un matiz diferencial que podría llevarle a pensar que esta Selección podría ganar LaLiga o todo lo contrario: "Si jugaran en un equipo grande, sí. Si jugaran un pequeño, no". Y se explicó: "No te exige lo que te exige jugar en un equipo grande. Y estos jugadores, igual no se lo creen, pero podrían luchar. Es que cambia mucho. Muchísimo", de jugar con una camiseta a jugar con otra, insistió.

Ahí es cuando Guasch le 'lanzó un órdago' directo a Pedro Martín: "¡Un momento! ¿A estos tipos les pones en el Espanyol... y pelearían la Liga?"

Julio Maldonado 'Maldini' se 'subió al barco' de la opinión de Manolo Lama: "Claro que sí, Tomás, estos chicos lo pelearían".

El último en responder, y se atrevió a hacerlo "con un pero" fue Fernando Morientes. El ex futbolista vería importante para pelear por LaLiga saber quiénes ocuparían las plazas de suplente en el banquillo de la Selección: "Es que viendo la cantidad de lesiones que hay. Si te lesionan aquí a alguno de los once que hay… Un Mikel Merino, un Dani Olmo..."

Yéremi Pino y Pedri celebrando un gol

Ese mismo once al que se refería Tomás Guasch se fue al descanso del partido con una victoria parcial de 1-0 gracias a un gol de Yéremi Pino.