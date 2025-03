Juanma Castaño señala la actitud de Simeone tras una semana catastrófica: "Le tocaba decirlo"

Este fin de semana se disputó la 28ª jornada de Liga, que deja la cabeza con un Barcelona que dio un golpe en la mesa remontando un 2-0 ante el Atlético de Madrid, al que acabó ganando 2-4 con cuatro goles en 20 minutos. Los azulgranas están empatados a puntos con el Real Madrid, pero con un partido menos. Los blancos lograron una importante en victoria ante el Villarreal por 1-2, con un doblete de Mbappé que remontaron el partido después del desgaste físico del equipo en la clasificación para los cuartos de final el pasado miércoles ante el Atlético.

El Real Madrid jugó, rodeado de una gran polémica, el sábado a las 18:30 ante el Villarreal. Este horario provocó las quejas de Ancelotti en la posterior rueda de prensa, en las que confirmó que si les volvían a poner un partido con menos de 72 horas de descanso, no se presentarían. A pesar de los 120 minutos jugados ante el Atlético de Madrid el pasado miércoles, los merengues lograron remontar el tanto inicial de Foyth gracias a un gran Courtois bajo los palos y a un Mbappé que volvió a demostrar el olfato goleador que tiene.

EFE Mbappé celebra el 1-1 del Real Madrid contra el Villarreal

El Atlético de Madrid – Barcelona fue el partido que cerró la jornada y llegaba con un Atlético muy tocado por la eliminación de Champions ante el Madrid y con un importante desgaste físico tras jugar 120 minutos. Los rojiblancos sorprendieron a los de Flick poniéndose 2-0 en el minuto 70 gracias a los goles de Julián Álvarez y de Sorloth que aprovechaban el mal juego de un Barcelona que, en ese momento, veía peligrar su liderato. Pero un gol de Lewandowski nada más encajar el 2-1 metió al equipo en el partido y fue clave la entrada de Ferran Torres. El valenciano marcaba el empate aprovechando un pase de Raphinha. Con el empate, el Barça siguió buscando los tres puntos y Lamine Yamal rompió su mala racha goleadora en Liga (no marcaba desde la victoria en el Santiago Bernabéu) gracias a un gol con un disparo desde fuera del área que tocó en Reinildo y que acababa en el 2-3 en el minuto 92.

El líder todavía tendría tiempo a marcar un gol más, otra vez por medio de Ferran, después de una presión de Raphinha a la salida de balón del Atlético. Con esta victoria, el Barcelona se va al parón de selecciones con 60 puntos, los mismos que el Madrid a falta de que juegue el partido suspendido ante Osasuna. Este cuarto gol de Ferran es más importante de lo que parece porque con él, los de Flick le ganan el goal average a los de Simeone en un supuesto empate final a puntos.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran la remontada contra el Atlético.

El Atlético de Madrid cierra su peor semana de la temporada, con la eliminación en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid y con una derrota que puede ser clave para la lucha por la Liga. Los rojiblancos se quedan a cuatro puntos del liderato, que podrían ser siete si el Barcelona gana a Osasuna. La única ventaja para ellos es que ahora tendrán más tiempo de descanso al no estar en la Champions, al contrario que sus dos competidores.

juanma castaño y las palabras de simeone

En El Tertulión de los domingos, Roberto Palomar destacó que "Simeone por primera vez no ha hablado del partido a partido, ha dicho que dentro de cinco, cuando quedan cinco jornadas, lo tiene en la cabeza".

Y Juanma Castaño señaló que esas palabras del entrenador argentino son muy importantes: "Yo creo que Simeone, justo cuando la moral está más tocada, es cuando él hace un pequeño canto a la esperanza. Me parece bien. Y cuando ve a la gente que está muy subida, es cuando dice 'partido a partido'. Pero hoy yo creo que le tocaba decir que esto no se ha acabado. La temporada no se ha terminado en cuatro días. Han sido muy duros estos cuatro días, muy duros, pero no es el final".