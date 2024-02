Juanma Castaño 'flipa' con el discurso de Xavi Hernández: "No deberían saludarle"

El Barcelona está pasando por una de sus peores épocas de los últimos años. El conjunto azulgrana se encuentra en una grave crisis económica a la que hay que sumar la deportiva, tras la dura eliminación en Copa del Rey contra el Athletic; la contundente derrota en la Supercopa contra el Real Madrid; y los últimos resultados de LaLiga que le han alejado de liderato.

Xavi Hernández, por todo ello, anunció el pasado 27 de enero su adiós del Barça tras perder contra el Villarreal (3-5). El técnico del equipo 'blaugrana' salió a rueda de prensa y dijo: "Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. Hemos estado hablando con Laporta, Rafa Yuste, Echevarría, Deco y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo".

Crítica feroz a los árbitros

Joan Laporta concendió este pasado viernes una entrevista en 'RAC1' en la que se mostró muy duro con el arbitraje y su entrenador, Xavi Hernández, no dudó en alinearse con su presidente en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Alavés.

"Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo", empezó diciendo el entrenador del Barcelona en referencia a los vídeos de Real Madrid TV y los últimos arbitrajes que ha recibido su equipo y el rival.

Laporta y Xavi, en la presentación del entrenador del Barcelona

Y añadía: "El 'caso Negreira' no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir".

Xavi señaló compartir "al cien por cien" las palabras de Laporta. "Me sorprende que admitamos esos vídeos de Real Madrid TV. Adultera la competición por completo. Condicionan al máximo, lo ve un ciego. Estoy con Simeone, no somos tontos", señaló.

Ancelotti responde a Xavi

Las palabras de Xavi Hernández llegaron este sábado hasta Valdebebas, donde Carlo Ancelotti compareció antes del derbi madrileño. Y el técnico italiano respondió a su homólogo azulgrana: "Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español".

Y agregó Ancelotti: "No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales".

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en Mestalla durante el partido de Liga ante el Valencia. EFE

Ancelotti, que mantenía una buena relación con Xavi, quedó muy decepcionado por las declaraciones del técnico catalán tras el Real Madrid-Almería y las decisiones tomadas por el colegiado del partido a instancias del VAR.

La reflexión de Juanma Castaño en Tiempo de Juego

Antes del inicio del partido entre Alavés y Barcelona, Juanma Castaño intervino en Tiempo de Juego tras una pregunta de Paco González sobre las últimas declaraciones de Xavi Hernández en rueda de prensa.

"Estoy flipando con las ruedas de prensa de Xavi. Creo que tiene que tomar la decisión de dejar de hablar de su futuro y de su decisión, porque cada vez que habla lo empeora más", comenzó diciendo el director de El Partidazo de COPE.

Y agregaba seguidamente: "Tengo la teoría de que el primer día estuvo bien, el segundo estuvo bien y ayer estuvo rematadamente mal. Se está metiendo en un charco del que ya no puede salir e incluso se está enfrentando con compañeros como Ancelotti".

A lo que Paco González respondió: "El otro día Xavi habló de la salud mental y del desgaste por estar en el banquillo del Barcelona y ayer, al hablarle de ello, lo negaba".

Juanma Castaño prosiguió con su punto de vista: "Es increíble. No reconozco a Xavi. Yo le he admirado como jugador y no le reconozco detrás de un micrófono en rueda de prensa. Le veo perdido y totalemente superado por el cargo y la situación". Y seguía: "Xavi no puede decir que los vídeos de Real Madrid TV están adulterando la competción porque sabe que es mentira. Puede decir que son lamentable, pero cuando dices eso le estás faltantado al respeto a los árbitros. Y hoy los árbitros no deberían saludarle porque les está acusando de ser corruptos".

Dani Senabre concluyó el debate diciendo: "Xavi se contradice con todo. Dijo que LaLiga estaba adulterada, después que confiaba en la honestidad de los árbitros y ayer que sí lo estaba. El de Xavi es un discurso totalmente variable".

