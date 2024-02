Ataque frontal de Joan Laporta al Real Madrid

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reafirmó este viernes en una entrevista en RAC1 su voluntad de que el entrenador Xavi Hernández "continúe hasta final de temporada" y se comprometió a no destituirlo porque "no se lo merece". En la misma, Laporta concedió fue muy crítico con el Real Madrid al que acusó entre otras cosas de estar detrás de las acusaciones al club por el 'Caso Negreira' y de haber mandado en los árbitros durante años.

"El Real Madrid no se está portando bien con lo que está pasando con el 'Caso Negreira'. Está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. Hay una campaña orquestada. El juez ha ampliado la instrucción del 'Caso Negreira' a petición del Real Madrid", aseguró el presidente azulgrana antes de asegurar que "el Real Madrid no puede hablar mucho del poder que gobernaba a los árbitros. Mira quiénes han sido durante 70 años: o directivos o socios suyos". Tampoco se libra la televisión del club blanco por sus famosos vídeos contra los colegiados: "El trabajo de RealMadridTV es una vergüenza, si tienen un poco de decencia... no sé como lo permiten".

"Quiero que Xavi continúe hasta final de temporada con esta fórmula que hemos adoptado. Es lo mejor para esta temporada. No destituiré a Xavi porque no se lo merece. Merece que confiemos en él", asegura Laporta sobre el técnico azulgrana que ya anunció su salida del club el próximo 30 de junio.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha repasado la actualidad del club en Rac1. Cordon Press.





El máximo mandatario del FC Barcelona admitió que el cuadro azulgrana deberá tener "un punto de suerte" para reengancharse a LaLiga, en la que se encuentra a diez puntos del líder, el Real Madrid, y valoró que cuenta con una "plantilla para ganar al Nápoles" en los octavos de final de la Liga de Campeones en una eliminatoria que será "muy importante".

"La plantilla es para estar mejor que donde estamos. Hemos tenido lesiones de jugadores claves para nuestro sistema como Pedri, Ter Stegen, De Jong o Gavi. El equipo, que ganó la Liga con cierta autoridad y estaba llamado a no estar a estas alturas a diez puntos del primero, se ha resentido. No era lo previsto y estamos trabajando en enderezar la situación", explicó.

Laporta declaró que, si otro técnico distinto a Xavi estuviera en la situación actual, lo hubiera destituido y no habría adoptado esta fórmula, pero cree que en la situación actual es lo mejor para el Barça y "puede funcionar". Y, en este sentido, añadió: "Xavi es honesto para, si no funciona, decirnos lo que nos quiera decir". El presidente del club catalán explicó que "no se planteó en ningún momento destituir a Xavi" porque "tenía contrato" y "siempre" lo han querido como entrenador.

Preguntado por el futuro entrenador del Barcelona, Laporta respondió que delega esta cuestión en el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco', pero sí concreto que "la posibilidades están bastante acotadas" a "un entrenador con cierta trayectoria", a menos que el club tome "una decisión más imaginativa".

Con todo, Laporta explicó que el mexicano Rafa Márquez, técnico del filial azulgrana, no está descartado: "Rafa se está formando en la casa, conoce a los jugadores que están subiendo, y esto es un activo que él tiene. La estructura deportiva, cuando digo que estaba preparada para emergencias, era esta. Que es poner al segundo entrenador del equipo". Por otra parte, el presidente del FC Barcelona reconoció que Deco está trabajando para que Joao Cancelo y Joao Félix, cedidos en el club catalán hasta final de curso, continúen en el equipo.