Juanma Castaño es contundente con las palabras de Xavi Hernández sobre los árbitros: "Les llama corruptos"

Hace una semana que Xavi Hernández anunció su fin como entrenador del FC Barcelona y sus declaraciones solo hacen que dar más de hablar. Joan Laporta dejó muchas perlas en el programa El Món a Rac1 y el entrenador ha comprado todas sus teorías, incluso las ha elevado a un punto que preocupa a Juanma Castaño en Tiempo de Juego.

Xavi Hernández compareció en la sala de prensa de Mendizorroza después de la victoria ante el Alavés y dejó un reguero de titulares. Mientras que en sólo siete días casi una decena de técnicos han sido relacionados como sus posibles sustitutos, sus palabras siguen enfocadas en el comité arbitral.

Parece que Xavi Hernández está decidido a que todas sus ruedas de prensa se centren en atacar a los árbitros y hablar de lo injustos que son con el FC Barcelona.

El egarense volvió a estallar ante la expulsión de Vitor Roque. El colegiado expulsó al brasileño con dos amarillas en cuestión de cinco minutos. La segunda de ellas es especialmente discutible. Al menos, Xavi Hernández no la entendió. Martínez Munuera ya enfureció a Xavi Hernández y el Barcelona en la pasada Supercopa de España.

Las palabras de Xavi Hernández

En la previa del partido ante el Alavés, el técnico azulgrana se alineó con su presidente para cargar contra la televisión del Real Madrid. Pero, en esta última, declaró que comparte "al cien por cien" las palabras de Laporta. El entrenador aclaró que su decisión de renunciar al banquillo no se debe a "la prensa ni la salud mental" sino a que "el club necesita un cambio de rumbo".

"Estamos pagando el caso Negreira. Solo pido que nos dejen competir. No voy a hablar más de los árbitros", comentó Xavi en rueda de prensa, volvió a estallar, "otro error del árbitro ante nosotros. Evidentemente, es muy injusta la expulsión". El Barcelona recurrirá la tarjeta roja del brasileño.

"Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir", afirmó.

Juanma Castaño es contundente

Las palabras de Xavi Hernández, similares en fondo y forma a las de Laporta, no encontraron en esta ocasión réplica en Carlo Ancelotti, que se limitó a decir que "no voy a bajar a ese nivel, no es de profesionales". Si las encontró en Juanma Castaño, que hizo esta reflexión durante el programa de este domingo.

Xavi Hernández se mostró todo el rato con la mirada en los colegiados pero en esta ocasión con frases grandilocuentes. Una vez anunciado su adiós para intentar liberar a sus futbolistas, su siguiente táctica va destinada a meter presión a los colegiados en busca de remontar en la clasificación.