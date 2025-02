Juanma Castaño advierte el riesgo al que se expone Bellingham con la evolución de su carácter: "Y ha tenido suerte por Vinicius"

Una de las imágenes que parecen pasar más desapercibidas del pasado derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid son unas palabras que le dirige Jude Bellingham a uno de los asistentes.

Según captaron las cámaras de Movistar, el mediapunta del Real Madrid le dice en inglés y a la cara: "Que te jod..., hombre, que te jod...", mientras se agarraba con una de sus manos los genitales.

Por ese motivo y por otras acciones en las que se le ve al británico respondiendo con carácter, Juanma Castaño cree que más tarde o más temprano, "a Bellingham un día le van a echar".

EFE Bellingham protestando durante el derbi

En el Tertulión de este domingo, en Tiempo de Juego, se hicieron varias cábalas sobre por qué el asistente no escucha lo que captaron, con mucha claridad, los micrófonos de la televisión que había a pie de campo: ¿se hace el loco? ¿Acaso no entiende el inglés?

Siro López comparó esa acción con la reciente de Raphinha, cuando fue cambiado por Hansi Flick en Montjuic y se dirigió al cuarto árbitro llamándoles "cagones, sois todos cagones", en el partido frente al Deportivo Alavés: "Tiene la misma sordera que tenía el árbitro cuando a Raphinha tampoco le escucharon el otro día".

Con respecto a la polémica acción de Bellinghan, Isaac Fouto precisó que el asistente en cuestión, Rubén Becerril, escucha "que dice algo Bellingham, pero no sabe qué".

Paco González quiso referirse al gesto del futbolista llevándose la mano a sus genitales: "¿Creéis que se lo está haciendo al árbitro? Es que eso es muy roja, ¿eh?"

La duda de González abrió la posibilidad de que el gesto de Bellingham no fuera al colegiado como parece, de primeras, en las imágenes de televisión: "Está hablando con él, y cuando está terminando de hablar con él, no sé si se acomoda, o qué", reflexionó Paco González al que siguió Manolo Lama: "Yo creo que el árbitro está en el plano y parece que es al árbitro, pero él está mirando a algún jugador del Atlético de Madrid".

Sin embargo, como apuntó Joseba Larrañaga, si esas palabras o ese gesto se lo hace Bellingham a cualquier jugador rival, también sería motivo de expulsión: "Si somos escrupulosos..."

EL CARÁCTER DE BELLINGHAM

Juanma Castaño recordó cuando, hace no mucho tiempo, "decíamos que Bellingham era el yerno perfecto, la persona perfecta, un jugador elegante...", pero que al final es, en palabras de Paco González, un jugador "muy calentuco".

EFE Jude Bellingham conduce el balón ante la presión de Antoine Griezmann.

"Lo que pasa es que Bellingham ha tenido la suerte de que el malo de casa era Vinicius, que era el que las liaba todas", opinó Castaño, y por ese motivo cree que Bellingham no ha estado más veces en primer plano.

Roberto Palomar cree que el carácter de Bellingham le va llevando a "a tener más carencia por el barro".

Por su parte, Manolo Lama rompió una lanza a favor de Bellingham: "Tengo que decir en su favor que si le ponemos una cámara a cada futbolista los 90 minutos de un partido y sacamos petróleo".

"¿Acaso crees que Pedri es como Bellingham?", le cuestionó Castaño. "Seguramente no será como Bellingham. Pero seguramente que Pedri, en alguna, le pillas". Santi Cañizares, que quiso poner en contexto la acción de Bellingham dentro de un derbi caliente, como suelen ser los derbis de los equipos de la capital madrileña, defendió la teoría de Lama al explicar que "lo que quiere decir Manolo es que si pones una cámara a cada jugador en un derbi, en un partido caliente, en un clásico, sobre todo en este tipo de partidos, no puedes aplicar el reglamento. Pero no estoy eximiendo a Bellingham de nada. Estoy hablando de lo que es el fútbol, en general".