Juan Iglesias paga una mariscada a quien encuentre un vídeo que pruebe la expulsión de Greenwood

El Getafe vive con indignación el arbitraje sufrido en el partido de este martes frente al Rayo Vallecano, correspondiente a la 19ª jornada de Primera División. La derrota del equipo azulón estuvo salpicada con tres expulsiones: la de Latasa (por doble amarilla), la roja directa a Greenwood y la de Damián Suárez.

Indignó especialmente la expulsión a Mason Greenwood. Figueroa Vázquez decidió expulsar al británico porque, supuestamente, se dirigió al colegiado con un 'f*ck you', aunque tal como informó Gemma Santos en Tiempo de Juego, el futbolista utilizó una expresión similar pero que ni interpelaba al colegiado ni servía para insultarle o faltarle al respeto.

El acta del partido confirma el motivo por el que Figueroa Vázquez le mostró la tarjeta roja directa: "En el minuto 50, el jugador (12) Mason Will John Greenwood fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí en señal de protesta y levantando el brazo, en los siguientes términos: "¡Fuck you!". Una vez expulsado se lleva el dedo a la sien haciendo un gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada".

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, el comentarista Javi Casquero fue muy duro contra los árbitros que cometen errores graves como, a su juicio, los que perjudicaron al Getafe.

Las reacciones en el Getafe

Sin duda, la reacción más llamativa fue la del jugador azulón Juan Iglesias, que publicó después del partido en sus redes sociales el siguiente mensaje, en el que ofrecía una mariscada a quien pruebe la acusación que el árbitro del partido dirigía a su compañero de equipo.

"Si alguien me encuentra un vídeo donde se vea que dice 'f*ck you', le invito a una mariscada", escribía.

Por su parte, José Bordalás cree que "todo ha sido exagerado y muy riguroso", en alusión al arbitraje del Getafe - Rayo Vallecano.

José Bordalás, indignado en el partido frente al Rayo Vallecano (FOTO: Getafe CF)





El técnico del Getafe salió en defensa de Greenwood, a quien definió como "un buen chico". Explicó que "él no domina el castellano. Me ha comentado que ha dicho 'no me jodas'. No había pitado (el árbitro) las faltas que venían haciéndole desde algunos metros. Es frustración, no ha insultado a nadie. Es un comentario diciendo 'no me jodas, que no pitas'. Creo que todo ha sido exagerado y muy riguroso todo, incluso la expulsión de Latasa", aclaró en la posterior rueda de prensa.