José Luis Oltra: “Estoy convencido de que el Deportivo Eldense se va a salvar”

P. ¿Cómo estás, contento después de lo del sábado no?

R. Sí, primero por volver a los banquillos, hacerlo en Segunda, en un club que quiere pelear por seguir en el fútbol profesional y por empezar con victoria. Los jugadores necesitaban una alegría, una recompensa al trabajo. Nos da confianza y seguridad y es el inicio para seguir luchando por la salvación.

P. Oye quiero que me hagas la foto del vestuario cuando el árbitro pita el final, porque yo sé que los jugadores lo han pasado muy mal, ¿cómo es esa celebración?

R. Te puedes imaginar. Te cambia la cara, te cambia el estado de ánimo, se hicieron la típica foto, abrazos... Me pidieron el día libre, tardaron cero coma. Es normal por el sufrimiento y la responsabilidad. Necesitan desconexión, pero siendo semana corta no podíamos darle premio, cuando pase el partido del Cádiz, pase lo que pase, descansaremos un par de días.

LaLiga Tenerife - Eldense

P. ¿Cuándo llegaste, veías al equipo para ganar o no sabías cómo iban a rendir con la racha que se arrastraba y el cambio de entrenador?

R. No vine para pegarme un tiro en el pie, vine para conseguir un objetivo porque creo que hay argumentos para lograrlo. Luego me pasa como a todo el mundo, que tienes momentos de fe y otros de duda. Todo el mundo me dice que el equipo trabajaba bien, que estaba vivo, que hacía muchas cosas bien. Lo único que faltaba era ese momento de suerte que en Tenerife sí tuvimos. Tenemos que mejorar en la faceta ofensiva, pero este es el punto de partida. Los jugadores me decían que no era un problema táctico, era de cabeza, de seguridad. Eso se cambia con un resultado.

P. La gente ha aplaudido mucho tus palabras dándole su cuota de mérito a Dani Ponz por ganar en Tenerife

R. Es la realidad, en cinco días tú no cambias un equipo. Si hubiéramos perdido no lo hubiera asumido yo. Dani es un buen entrenador al que no le han acompañado los resultados. Hay que ser educado y acordarte de un compañero que lo está pasando mal, qué menos que darle la cuota de protagonismo que se merece. No lo dije por quedar bien, lo dije porque lo sentía.

P. ¿Qué cosas ha hecho bien Dani?

R. El equipo estaba bien trabajado, yo vengo porque en los últimos dos partidos se han perdido en casa encajando siete goles, pero es que en el inicio de esos partidos el Deportivo era mejor que sus rivales. Luego los errores puntuales te condenan. En ataque sí debemos de proponer más, amenazar más la portería rival.

Dani Ponz, entrenador del Eldense

P. A Dani se le destituye después de perder contra el Cádiz, ¿estabas viendo ese partido en directo?

R. Sí, ni por asomo me imaginaba que me iban a llamar. Lo vi, en el inicio estaba teniendo ocasiones el Deportivo y en el primer error el equipo se deshizo. Es difícil de asumir y darle la vuelta.

P. Entiendo que el primer contacto del Eldense contigo es el domingo, ¿cuál es tu primera impresión?

R. Miguel Ángel me llama, yo ya me había reunido con él cuando estuvo en Ibiza. En esa reunión nos sedujimos los dos. Cuando me llama ahora me dice que no necesita que le cuente quién soy o cómo trabajo, solo quería saber si creía en el equipo, en lograr el objetivo y si estaba dispuesto a venir. Le dije que sí a las tres cosas muy claramente.

P. La gente se ve a 6 puntos de la permanencia y se pone muy nerviosa, pero la Segunda es muy larga, quedan 18 partidos...

LALIGA El Eldense celebra el tanto del empate definitivo en El Sardinero frente al Racing de Santander

R. Yo soy el primero al que le gusta hacer números, luego recomiendo no mirarlos. Estábamos a seis de la salvación, normalmente necesitas 50 puntos, sigue siendo igual de complicado. Hay que centrarse en ganar el siguiente partido. El Cartagena estaba peor el año pasado y logró la salvación con holgura.

P. ¿Te gustaba el mercado que estaba haciendo Miguel Ángel antes de llegar tú?

R. Sí, creo que se ha dado un salto de calidad, no es que lo anterior estuviera mal, pero a veces los rendimientos te llevan a tomar decisiones. Cuando me explicó la idea coincidí bastante en que, dentro de nuestra situación, se está haciendo un buen trabajo.

P. ¿Tantos cambios pueden perjudicar al vestuario o son necesarios?

R. Yo he llegado con muchas cosas decididas. Todas las decisiones son muy meditadas, a veces son acertadas y otras aciertas menos. Es un club que quiere crecer.

P. Sabes que gran parte de la afición quería que volviera Fernando Estévez, pero me da la sensación de que tú has conseguido el consenso entre los aficionados, que ha gustado tu fichaje más allá de ganar en tu debut...

R. Al final también suma que hemos ganado. Yo tengo una trayectoria, más de 400 partidos en la categoría... Entiendo perfectamente lo de Estévez, es un gran entrenador, subió y mantuvo al equipo y es lógico que la gente le tenga un cariño. Entiendo que pudieran pensar eso, pero el club y Miguel Ángel han pensado que puedo ser yo y creo que ahora todo el mundo tiene que apoyar y sumar. Estoy donde quiero estar y solo pienso en conseguir el objetivo.

P. ¿Qué tal con Pascual, qué te ha transmitido?

R. Bien, es muy cercano, es un empresario de éxito pero te trata con normalidad y tranquilidad, te da autonomía. Me ha transmitido confianza, como todos los empresarios de éxito es ambicioso y quiere seguir creciendo con el proyecto. Está muy implicado.

P. ¿Vas a vivir en Elda?

R. Por supuesto, tengo la familia en Valencia, pero yo creo que hay que implicarse con la gente de Elda, la gente del club, estar disponible estando cerca.

P. Hay dos jugadores que han sido criticados especialmente y que cuando vimos tu primer once, estaban Dani Martín y Nacho Quintana. Mucha gente pensó, más de lo mismo...

R. Entiendo y respeto las opiniones. Vi los entrenamientos, hablé con mucha gente del club y entendí que era lo mejor. En el caso de la portería, es indiscutible la trayectoria de Mackay, no era el culpable, he sido injusto pero entendía que podíamos hacer un cambio.

P. ¿Qué tiene Nacho Quintana para que Ponz le haya puesto y tú también?

R. Es un chico que se deja el alma, el trabajo que hizo el otro día... A un delantero se le pide gol y ahí no ha estado acertado, pero cuando un jugador se deja todo lo que tiene en el campo es una bendición para todos los entrenadores. No conozco a ningún entrenador que se tire piedras contra su tejado. Si tú conoces a un entrenador que haya hecho alguna alineación para perder, me lo dices. Quintana es un chico que, con aciertos y errores, se deja todo lo que tiene.

P. A la gente le mosquea el compromiso que puedan tener tantos jugadores cedidos... pero tienen hambre

R. Yo me he encontrado un vestuario sabiendo lo que nos estamos jugando, muy responsabilizado y comprometido.

P. Sergio Ortuño, ¿qué te parece?

R. Es el capitán, es un jugador que además de trabajo y de ganas, su implicación por ser de aquí, juega muy bien al fútbol. Tiene pausa, tiene llegada, tiene disparo, entiende el juego... En Tenerife estuvo a buen nivel y es importante para nosotros.

P. ¿Cómo ves a Juanto Ortuño?

R. Es el máximo goleador, estuvo inmenso entrenando, es uno de los capitanes, tiene peso en el vestuario, es un jugador que me gusta. Es indiscutiblemente importante y él me ha dicho que juegue de inicio o después va a salir con todo.

Andy Céspedes La celebración de Jairo con el goleador Ortuño

P. ¿Qué pasa con Godoy?

R. Es un caso que yo he heredado, sí te digo que es un grandísimo futbolista con futuro. Desconozco las razones por las que no ha tenido continuidad. La anterior dirección deportiva hizo un gran trabajo con su fichaje, también lo dijo Miguel Ángel Gómez. No tengo más información.

P. ¿No ha existido de que confiaras en él y que se quedara?

R. Por las situaciones de mercado estaba bastante claro, el jugador lo ha tenido claro desde el primer momento. No he tocado nada.

P. Algún regalo más te va a traer Miguel Ángel...

R. Si el mercado lo permite, el club está por la labor de hacer un esfuerzo. Toda plantilla es susceptible de ser mejorada. Es una buena plantilla para competir con argumentos, tengo alternativas y en ese sentido, a pelear Si no viene nadie más, estoy convencido de que podemos pelear.

P. ¿Vale el empate contra el Granada?

R. No es la idea. El Granada es uno de los candidatos a ascender, pero yo dejaré de ser entrenador el día en el que firme un empate antes de jugar un partido. Cualquiera puede ganar a cualquiera. La idea es salir a ganar, quiero los tres puntos. No firmo el empate, pero igual viendo el partido damos gracias por empatar. Ahora mismo no me conformo.

P. ¿José Luis Oltra se ve a largo plazo en Elda?

R. Lo veremos. El club me ofreció y fui yo el que dije que no me gusta condicionar al club. Puede ser que logremos el objetivo y que entiendan que mi manera de trabajar no es la mejor y que solo por tener contrato ya están atados de pies y manos. Vamos a lograr el objetivo y hablamos, y si no lo logramos pero están contentos, nos sentaremos. Ya tendremos tiempo, queda un mundo.

P. Un mensaje para la afición

R. Estoy convencido de que el Deportivo se va a salvar, pero el fútbol es muy difícil. El equipo lo va a dar todo para salvarse, todos tenemos que remar en la misma dirección. La afición del Deportivo es una afición que da puntos. Necesitamos que se vuelquen y que se contagien de lo que ven. Todos de la mano intentaremos conseguir el objetivo.