José Bordalás, en Tiempo de Juego: "Dudo mucho que Nyom le haya faltado el respeto a Koeman"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha estado en el micrófono de Tiempo de Juego minutos después de haber superado al Barcelona en el Coliseum por un 1-0. “No teníamos obsesión por ganar a un grande”, ha dicho el entrenador del conjunto azulón, a quien siempre le han reprochado que le faltaba dar ese paso adelante en las últimas temporadas.

En esta ocasión, el club azulón ha conseguido llevarse los tres puntos gracias a un solitario gol de Jaime Mata, quien ha transformado un polémico penalti ante las protestas de los jugadores del Barcelona. “Creo que el penalti es claro, Djené no se tira nunca”, ha asegurado.

Nyom, el señalado por Koeman

Nada más terminar el encuentro, Ronald Koeman ha protagonizado la imagen de la jornada. Con el pitido final del árbitro, el holandés se ha acercado a Bordalás para tener una conversación donde, según el propio técnico, le ha recriminado la actitud de Nyom. “Koeman me ha dicho que alguien le ha faltado el respeto, pero no me ha dicho quién”, ha confesado Bordalás.

Minutos después, en rueda de prensa, el holandés ha acusado al futbolista del Getafe, Nyom, de haberle faltado el respeto durante todo el partido. “Dudo mucho que Nyom le haya faltado el respeto a Koeman”, ha añadido el técnico valenciano.