Jonathan Praena, en Tiempo de Juego: "Todo esto es una trama corrupta para salvar al Deportivo"

Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ha estado en los micrófonos de Tiempo de Juego para valorar el informe elaborado por el Juez Instructor de la Real Federación Española de Fútbol, que se ha dado a conocer este sábado.

El informe, redactado por el Juez Instructor, ha sido muy criticado por Praena en su entrevista. “Entiendo que el juez es corrupto y que solo tiene un fin: descender al Fuenlabrada”, ha asegurado. “Se lo haremos saber todo al Comité de Competición”, ha añadido.

El Juez Instructor propone el descenso a Segunda B del Fuenlabrada y una multa de 15.001 euros La propuesta del Juez, del que el Fuenlabrada ha vuelto a pedir la recusación que le ha sido denegada, deber ser ahora ratificada por el Comité de Competición. 15 ago 2020 - 16:14

EL MÉDICO NUNCA RECOMENDÓ NO VIAJAR A LA CORUÑA

El presidente del Fuenlabrada ha querido desmentir en el tramo final de Tiempo de Juego que el médico aconsejase no viajar a La Coruña. “Todo el club se entera de los positivos el lunes a las cinco y media de la tarde, por mucho que el juez quiera vestirlo, la realidad es que los positivos existen el lunes por la tarde, no el domingo”, ha explicado.

“El doctor me comenta que el domingo por la noche hay tres test que están alterados, y que hay que esperar al lunes para confirmar que son positivos. Viendo que no hay un contacto estrecho, no existe brote como tal, y viendo esto, no existe ninguna circunstancia que nos impida viajar”, ha relatado el presidente.