Jon Rahm pierde sus opciones en el US Open

Jon Rahm se lamente, en el US Open

El golfista español Jon Rahm firmó una mala tercera jornada este sábado en el US Open para quedarse sin opciones de alzar su tercer 'Grand Slam', a 11 golpes del líder, el estadounidense Sam Burns.

Oakmont rebajó su exigencia con la lluvia, los 'greens' bajaron su velocidad, pero Rahm no encontró su momento, después de dos buenas jornadas, para meterse en la pelea del domingo. El vasco, que sí se dio la oportunidad en el segundo 'major' de la temporada, el Campeonato de la PGA hace un mes, firmó 73 golpes.

El único campeón español del US Open (2021) amagó con el 'moving day' después de dos 'birdies' en los primeros nueve hoyos, pero la segunda vuelta empezó con 'bogey' y un 'doble-bogey' en el hoyo 15 terminó de condenarle a un desenlace sin emoción en el escenario donde debutó en el 'Grand Slam' en 2016. Con +7 en el total, Rahm se descolgó de una batalla de 'novatos', aspirantes al primer 'major'.

Sam Burns defendió la cabeza aferrándose a un gran juego con el 'putt', en un total de -4, con un golpe de renta sobre el australiano Adam Scott, campeón del Masters en 2013, y J.J. Spaun. El noruego Viktor Hovland (-1) y el mexicano Carlos Ortiz (par), sin 'grandes' en su palmarés como los dos estadounidenses, serán los otros aspirantes a reinar en Oakmont.

Mientras, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, no logró la remontada que necesitaba para meter miedo arriba. El estadounidense, campeón de tres de sus cuatro últimos torneos, incluido el PGA, llegará al domingo en +4, y el campo de Pensilvania parece que recuperará su dureza para un desenlace 'made in US Open'.