Jokic sigue siendo el extraterrestre de la NBA

Con 11 triunfos en sus 12 partidos después del All-Star, los Denver Nuggets encaran el desenlace de la temporada regular en un momento de forma magnífico. Nikola Jokic (31 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) y Jamal Murray (15 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) se dieron la mano una vez más para que los Nuggets se llevaran el triunfo de Austin, que de forma especial acogió este encuentro de los Spurs.

Joker scores 31 points as the @nuggets get the win and move into 1st in the Western Conference! ?????



31 PTS | 13-19 FGM | 7 REB | 5 AST | 2 BLK pic.twitter.com/8KGU3xDbYT