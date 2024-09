Jenni Hermoso se cansa y denuncia un repugnante ataque por redes sociales: "¿Eres tonta o subnormal?"

Ya sabemos que las redes sociales están llenas de usuarios que lo único que pretenden es faltar el respeto a las personas. El último caso lo hemos vivido con la jugadora de fútbol internacional Jenni Hermoso.

Jenni, cansada y harta de los mensajes que recibe a través de sus cuentas, ha decidido compartir un audio de 41 segundos que le ha enviado un seguidor a través de Instagram. Un audio repugnante y que comienza de la siguiente manera: "¿Pero tú tienes p***? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre".

En ese audio, el usuario hace referencia a lo ocurrido con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la conquista del Mundial el pasado año 2023: "Estás levantando la Copa del Mundo como si fuera un trozo de morcilla... ¿Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques".

"A mí, un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierre en dinero: y venga dinero, y venga dinero... Y encima te quejas. Tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el co** ahí. Te dice: ¿un piquito? Y tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa", concluye el mensaje que le envió el usuario a Jenni Hermoso.