Javier Tebas ve lógica la condición de investigado de Piqué y avisa: "Creo que no ha terminado"

En declaraciones a periodistas en Londres, donde participa en un evento de ligas y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), Tebas manifestó que "parece normal" que Piqué vaya a ser investigando, a tenor de su papel en algunos de los contratos investigados, como el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí.

"Si el expresidente (de la RFEF Luis) Rubiales ya estaba como investigado, parece normal que Piqué fuera investigado. Luego, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero parecía lo normal y lógico", dijo.

Tebas, que recordó que se personó como acusación particular y que puso varias denuncias al poco de llegar Rubiales a la RFEF, agregó que no le sorprende la investigación al excapitán del Barcelona "no porque sea Gerard Piqué, sino porque todo lo que pasaba en la Federación no era normal".

"Y yo creo que esto no ha terminado", añadió.

Para el presidente de LaLiga, al margen de que Piqué hubiese sido capitán del Barcelona o un jugador conocido, "está claro que todo aquello que se podía contratar sin pasar por los órganos adecuados", como la Comisión Económica de la RFEF, se llevaba a la Asamblea "de tapadillo".

Al mismo tiempo, consideró que en los ocho meses de gestión de la RFEF por parte de Pedro Rocha existe "un cambio en la filosofía, en las formas y en el fondo".

A su juicio, "es importante que las formas cambien" con normas de gobernanza y de transparencia, pero también que haya una modificación en el fondo que permita "sentarse a hablar" sobre las diferencias entre LaLiga y la RFEF. La magistrada Delia Rodrigo dictó este jueves un auto en el que acuerda ampliar la investigación a una quincena de personas, entre ellas el exjugador del Barcelona.

Entre los contratos investigados está el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí en virtud de varios acuerdos firmados en 2019 -y prorrogados un año después- entre la RFEF y la empresa saudí Sela, en los que se fijaba una "prima de éxito" a favor de una "tercera parte agente" -Piqué, en representación de la empresa Kosmos- que no se identificaba y que "se revela" en otro documento.

La jueza destaca una cláusula del contrato por la que la RFEF "trataba de garantizar" el pago de 4 millones de euros anuales de comisión en favor de Kosmos, "aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela", y subraya que en el momento de la firma Piqué era aún jugador del Barcelona, equipo que participaba en la Supercopa.