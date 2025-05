Javier Tebas se frota las manos con las multas de 5000 euros a los usuarios de fútbol pirata en Italia: "Listillos"

Publicado el 18 may 2025, 22:12 - Actualizado 18 may 2025, 22:16

Javier Tebas celebra el último golpe a la piratería en el fútbol en Italia. La noticia apareció en medios italianos el pasado viernes: 2282 usuarios italianos que utilizaban una clave por la que pagaron para acceder a fútbol pirata a través de una IPTV.

Las multas van desde los 150 euros iniciales hasta los 5000 en caso de ser reincidente.

Massimilano Capitanio, comisario de Agcom de la 'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, declaró en La Gazzetta que "esta operación niega las mentiras del crimen organizado que tranquilizaba a los clientes al garantizarles el anonimato. La policía es capaz de rastrear a cualquiera, incluso a aquellos que usan una VPN. La lista de multados desmanteló otra mentira: quienes violan los derechos de autor no lo hacen porque no pueden pagar suscripciones legales, sino por un cáncer cultural que los presiona a sentirse más inteligentes y de hecho a robar".

El presidente de LaLiga reposteó la noticia en sus redes sociales con una advertencia para los usuarios españoles.

"¡CAÍDA DE PIRATAS EN ITALIA! La Guardia di Finanza fulmina a 2.282 listillos que usaban Pezzotto para ver TV de pago sin pagar. Multas de hasta 5.000 €. ¿Se creían que no los iban a pillar?", celebraba antes de pasar a la amenaza: "En España pasará lo mismo con estos listillos. Ver contenido robado te hace cómplice. No eres listo. Eres un ladrón digital. La fiesta del “todo gratis” se va acabando", sentenció.

Pezzotto es un sistema de IPTV que permitía, en Italia, el acesso a canales de difusión de contenido pirateado.