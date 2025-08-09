Javi Guerra renueva su contrato con el Valencia hasta 2029

El Valencia y el centrocampista Javi Guerra han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que les unía hasta 2027 y que ahora les une hasta 2029, según anunció este sábado el club de Mestalla.

Con 22 años e internacional sub-21, Javi Guerra, natural de Gilet (Valencia) se formó en la cantera del Villarreal pero en categoría juvenil fichó por el Valencia y en 2022 se estrenó con el primer equipo en un choque de Copa del Rey ante el Atlético Baleares. En la campaña 2022-2023, con 19 años, debutó en la Liga de la mano del técnico Rubén Baraja que se había hecho cargo del equipo unas semanas antes para tratar de esquivar el descenso a Segunda

una pieza clave para el equipo

El joven fue una pieza clave para la salvación del equipo, incluido un gol en el tiempo añadido de un encuentro contra el Valladolid que fue un punto de inflexión en la marcha del equipo. Desde entonces, Guerra ha sido pieza clave en una primera plantilla con la que ya acumula 89 encuentros. La llegada a mitad de la pasada campaña de Carlos Corberán al banquillo reforzó su protagonismo.

(EPA) EFE Javi Guerra (i), del Valencia, se enfrenta a Diego Rico, del Getafe, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado este sábado en el Estadio de Mestalla en Valencia.

El club aseguró en su comunicado que la renovación "consolida" la "identificación" de Guerra "con esta nueva etapa del proyecto" del club. El pasado verano Javi Guerra estuvo cerca de ser traspasado al Atlético de Madrid y, de hecho, llegó a dejar de participar en algún entrenamiento del equipo ante un inminente acuerdo que finalmente no se dio y que ahora ha pasado a ser una ampliación y mejora de su contrato.