Un japonés destrona a Rahm tres días después y firma el mayor contrato de la historia del deporte

Shohei Ohtani parece encaminado a dejar otra huella en las Grandes Ligas con los 700 millones de dólares que, según la cadena ESPN, están dispuestos a desembolsar los directivos de los Dodgers para mantenerlo en Los Ángeles por las próximas 10 temporadas.

De entrada, la magnitud de este contrato eclipsa cada uno de los acuerdos firmados por jugador alguno en la historia de la MLB. Su excompañero Mike Trout sorprendió con la firma de un contrato de 426,5 millones de dólares y 12 años.

La magnitud de este descomunal acuerdo rompe todos los estándares en la MLB, ya que al final de esos 10 años Ohtani se situará al borde de los 745 millones de dólares que acumula Alex Rodríguez tras 22 campañas en las Grandes Ligas y sumados sus jugosos negocios personales.

Los Dodgers no solo han hecho del astro japonés el hombre mejor pagado en las Grandes Ligas, sino que lo han llevado a la cima del deporte profesional. Ohtani y sus 700 millones de dólares superaran los 674 millones que recibió la estrella argentina Lionel Messi con el Barcelona, según cálculos del periódico El Mundo. Atrás quedan también los 550 millones de euros que percibirá Jon Rahm por los 4 próximos años en el LIV Golf.

I am proud to join @livgolf_league and be part of something new that is bringing growth to the sport. I have no doubt that this is a great opportunity for me and my family and am very excited for the future. pic.twitter.com/myf4isJgJ3