Jannik Sinner desvela el deporte en el que Carlos Alcaraz "es mejor"

El actual número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, regresó este sábado a las pistas con una actuación impecable en el Masters 1000 de Cincinnati. El italiano, que no competía desde que levantó su primer trofeo de Wimbledon hace un mes, arrasó al colombiano Daniel Galán con un doble 6-1 en apenas 59 minutos, firmando un inicio fulgurante en su defensa del título conquistado el año pasado en Ohio.

jannik sinner regresa arrasando

Su próximo compromiso será el lunes frente al canadiense Gabriel Diallo, número 35 del mundo, quien superó al argentino Sebastián Báez por 7-5 y 6-4 en una hora y 31 minutos.

Alejandro Davidovich, que ganaba por 7-6(4) y 4-0 ante el brasileño Joao Fonseca, sufrió problemas físicos y tuvo que abandonar después de ceder cinco juegos consecutivos. Pedro Martínez fue superado por Tommy Paul (6-2, 6-2) y Roberto Carballés cayó frente a Frances Tiafoe (6-4, 6-3).

las declaraciones de sinner tras derrotar a galán

Tras su victoria, Sinner pasó por el set de Tennis Channel para analizar su debut. La charla transcurría con normalidad hasta que el exjugador y presentador Prakash Amritraj, al despedirse, le lanzó un comentario curioso: “Disfruta del golf con Carlos”. La frase aludía a Carlos Alcaraz, quien ha aprovechado los días previos a su estreno para practicar su ‘swing’ en Cincinnati, donde debuta este domingo contra Damir Dzumhur.

Sinner reaccionó entre risas, negando con la cabeza y el dedo. “No, no, no”, respondió, dejando claro que no tiene planes de enfrentarse a Alcaraz en un campo de golf. Con humor, el italiano explicó el motivo: “Carlos es mejor que yo, mejor que juegue con mi equipo”. Una confesión que refleja la rivalidad amistosa y el espíritu competitivo entre los dos mejores tenistas del momento.

De momento, Sinner prefiere reservar la batalla para el cemento y no para el green. El Masters 1000 de Cincinnati será su última gran cita antes del US Open, que arranca el 25 de agosto en Nueva York, donde volverá a encontrarse con los grandes favoritos del circuito.